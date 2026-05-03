توتنهام يهزم أستون فيلا 2-1 ويبتعد عن شبح الهبوط في البريميرليج

فاز فريق توتنهام هوتسبير على أستون فيلا، بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة 35 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت ثنائية توتنهام عن طريق ريتشارليسون وكونور جالاجير في الدقيقتين 12، 25.

وجاء هدف أستون فيلا عن طريق ايميليانو بوينديا في الدقيقة 90+6.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: أنطونين كينسكي.

الدفاع: كيفن دانسو - فان دي فين - ديستيني أودوجي - بيدرو بورو.

الوسط: جواو بالينيا - كونور جالاجير - رودريجو بينتانكور.

الهجوم: كولو مواني - ريتشارلسون - ماتياس تيل.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق أستون فيلا المركز الخامس برصيد 58 نقطة، فيما يأتي فريق توتنهام المركز السابع عشر برصيد 37 نقطة بفارق نقطة عن مجموعة الهبوط.