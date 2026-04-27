توتنهام يعلن إصابة سيمونز بالرباط الصليبي وغيابه عن كأس العالم 2026

أعلن نادي توتنهام هوتسبير إصابة لاعبه تشافي سيمونز بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، في إصابة قوية ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب، وتنهي عمليًا فرص مشاركته في كأس العالم المقبل مع منتخب هولندا.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا تعرض للإصابة خلال الشوط الثاني من مباراة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أقيمت مساء السبت الماضي.

وأضاف البيان أن الفحوصات الطبية أكدت خطورة الإصابة، على أن يخضع سيمونز لعملية جراحية خلال الأسابيع المقبلة، يليها برنامج تأهيلي طويل تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي.

وأكد توتنهام في بيانه دعمه الكامل للاعب خلال فترة التعافي، مشيرًا إلى أن النادي سيقف إلى جانبه في جميع مراحل العلاج والعودة.

وتُعد هذه الإصابة ضربة قوية للفريق الإنجليزي وللاعب نفسه، الذي كان يعيش فترة جيدة هذا الموسم، قبل أن يتوقف مشواره بشكل مفاجئ بسبب الإصابة القوية التي أنهت موسمه مبكرًا.