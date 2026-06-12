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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عقوبة التعدي علي المعلمين بالمدارس.. والداخلية تكشف ملابسات ضرب مدرسة منعت الغش

تعدي إحدى أولياء الأمور على معلمة داخل لجنة امتحانات بإحدى المدارس بمحافظة الشرقية
تعدي إحدى أولياء الأمور على معلمة داخل لجنة امتحانات بإحدى المدارس بمحافظة الشرقية
محمد غالي

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي إحدى أولياء الأمور على معلمة داخل لجنة امتحانات بإحدى المدارس بمحافظة الشرقية، تساؤلات بين أولياء الأمور حول العقوبات المقررة في حال التعدي على المعلمين داخل المؤسسات التعليمية.

تعدي إحدى أولياء الأمور على معلمة داخل لجنة امتحانات بإحدى المدارس بمحافظة الشرقية

اتخاذ إجراءات رادعة لمن يثبت تورطه في التعدي اللفظي أو البدني

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن لائحة الانضباط المدرسي تنص على اتخاذ إجراءات رادعة بحق أي طالب أو ولي أمر يثبت تورطه في التعدي اللفظي أو البدني على المعلمين أو العاملين بالمدرسة، وتشمل نقل الطالب إلى مدرسة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ولي الأمر حال صدور التعدي منه.

كما تتضمن الإجراءات عرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ قرارات تتراوح بين الفصل لمدة لا تتجاوز أسبوعا أو 10 أيام، مع تقديم الإرشاد النفسي والاجتماعي وأخذ تعهد بعدم تكرار المخالفة، وقد تصل العقوبات إلى الفصل لمدة لا تتجاوز 3 أيام مع خفض درجة السلوك بنسبة تصل إلى 20%.

تعدي إحدى أولياء الأمور على معلمة داخل لجنة امتحانات بإحدى المدارس بمحافظة الشرقية

وفي حال تكرار المخالفة، يتم عرض الطالب على لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية، والتي قد تقرر فصله لمدة تصل إلى أسبوعين، أو نقله إلى مدرسة أخرى مع إخطار ولي الأمر، إلى جانب إحالته للأخصائي النفسي لوضع خطة إرشادية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ولي الأمر عند ثبوت التعدي.

كما أوضحت الوزارة أنه في الحالات الجسيمة، يتم عرض الطالب على لجنة الحماية المركزية بالمديرية لاتخاذ قرار بتحويله إلى نظام المنازل بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية، بينما في مرحلة التعليم الأساسي قد تصل العقوبة إلى الفصل من شهر إلى شهرين مع النقل خارج الإدارة التعليمية، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ولي الأمر حال ثبوت التعدي.

تعدي إحدى أولياء الأمور على معلمة داخل لجنة امتحانات بإحدى المدارس بمحافظة الشرقية

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات الفيديو المتداول

وفي سياق متصل، كشفت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى إحدى أولياء الأمور على معلمة داخل إحدى اللجان التعليمية بإحدى المدارس بالشرقية .

بالفحص تبين عدم ورورد بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد السيدتين الظاهرتين بمقطع الفيديو طرف أول المجنى عليها (مدرسة بإحدى المدارس الإعدادية "ولية أمر طالبة تؤدى الإمتحان بذات المدرسة") طرف ثان القائمة على التعدى (ربة منزل) مقيمتان بدائرة مركز شرطة فاقوس ، وبسؤالهما أقرتا أنه بتاريخ 10 الجارى نشبت مشاجرة بينهما داخل فناء إحدى المدارس بدائرة المركز بسبب رفض نجلة الأولى مساعدة نجلة شقيقة الثانية فى الغش أثناء آدائهما الإمتحان ، قامت على إثرها بالتعدى بالضرب على المُدرسة .

أمكن ضبط الثانية "القائمة بالتعدى" ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تعدي إحدى أولياء الأمور على معلمة داخل لجنة امتحانات بإحدى المدارس بمحافظة الشرقية

رد مديرية التربية والتعليم بالشرقية

ومن جانبها، أكدت مديرية التربية والتعليم بالشرقية أن الواقعة تمت السيطرة عليها داخل المدرسة، مشيرة إلى أن ما تم تداوله بشأن تعرض معلمة لاعتداء من أكثر من طرف غير صحيح، موضحة أن أطراف الواقعة جميعهم من أولياء الأمور، ولم يتم تسجيل أي إصابات بين المعلمين أو العاملين.

وأضافت المديرية أن اللجنة المشرفة على الامتحانات لم تتلق أي بلاغات تتعلق بالحادث، وأن سير العملية الامتحانية استمر بشكل طبيعي، مؤكدة استقرار الأوضاع داخل المدرسة.

وتواصل الأجهزة الأمنية استكمال فحص الفيديو المتداول للوقوف على ملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أطراف الواقعة.

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