الحبس وغرامة 100 ألف جنيه ..عقوبات مشددة تواجه البيج ياسمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في وقت سابق من إلقاء القبض على صانعة المحتوى "بيج ياسمين"، بعدما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن محتوى غير لائق وألفاظًا تتنافى مع القيم المجتمعية.

نيابة الشؤون المالية، قررت إحالة صانعة المحتوى «بيج ياسمين» إلى المحكمة الاقتصادية، وذلك اثر اتهامها بالاعتداء على القيم الأسرية ونشر محتوى مخالف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقوبة الاعتداء على القيم الاسرية

ونستعرض في سياق التقرير الاتي العقوبة المقررة قانونا لمن يعتدي على القيم الاسرية، حيث نصت المادة (24) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

كما نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.