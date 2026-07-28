دير جيست | لقطة من حصد عدي الدباغ جائزة أفضل محترف في مصر .. شاهد

حصد الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم الزمالك، جائزة أفضل لاعب محترف في مصر خلال حفل توزيع جوائز دير جيست 2026، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق في الموسم الماضي.

عدي الدباغ

وجاء تتويج الدباغ تتويجًا لموسم لافت، بعدما لعب دورًا مؤثرًا مع الزمالك وساهم بأهداف حاسمة وأداء مميز، لينال إشادة الجماهير والمتابعين ويؤكد مكانته بين أبرز المحترفين في الكرة المصرية.

وظهر الدباغ خلال الحفل حاملًا الجائزة وسط أجواء احتفالية، معبرًا عن سعادته بهذا التكريم، الذي يمثل حافزًا له لمواصلة تقديم أفضل ما لديه مع الزمالك خلال الموسم الجديد.