المغرب وبريطانيا يبحثان تعزيز علاقات التعاون والشراكة في المجال العسكري

بحث الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، اليوم بالرباط، مع نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علاقات التعاون والشراكة في المجال العسكري.

وخلال المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط التي تجمع بين المملكتين، وكذا مستويات التعاون في المجال العسكري.

واستعرض الجانبان حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم اللجنة العسكرية المشتركة، وتبادل الزيارات بين مسؤولين رفيعي المستوى، والتاهيل العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة.

وخلال الاجتماع سلط لوديي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب-جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين للقارة الإفريقية.

من جانبه، نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة العاهل المغربي التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار ، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

و أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل، في المستقبل، على تقوية هذه الشراكة، وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.