مسؤول أممي : يجب دعم السلطة الفلسطينية وإعادة وجودها في غزة

أكد نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط والمنسق المقيم للأمم المتحدة رامز الأكبروف، ضرورة دعم السلطة الفلسطينية وإعادة وجودها في قطاع غزة، مشدداً على أن تقوية السلطة الفلسطينية يعزز السلام في غزة.



وقال الأكبروف، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إن التحسن في الأوضاع بقطاع غزة لا يزال بطيئاً، وإن جهود التعافي غير كافية، مشيراً إلى أنه زار القطاع، حيث لمس حاجة ملحة إلى زيادة المساعدات الإنسانية وإنجاح مسار التعافي، داعياً إلى الإسراع بإطلاق عملية إعادة الإعمار في غزة.



وأضاف أن الشعب الفلسطيني يواجه أوضاعاً معيشية صعبة، داعياً المجتمع الدولي إلى توسيع المساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين، ومؤكداً أن الهجمات الإسرائيلية تفاقم معاناتهم.



وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أوضح أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى سقوط ضحايا وخسائر مادية وأضرار في البنية التحتية ودور العبادة، مطالباً بوضع حد للعنف في الضفة الغربية، وداعياً إسرائيل إلى وقف عنف المستوطنين، ومشدداً على أن بناء مستوطنات جديدة ينتهك القانون الدولي.



كما أعلن استعداد الأمم المتحدة لدعم العملية الانتخابية التي أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تنظيمها.