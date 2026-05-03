حمزة العيلي يكشف صعوبات دوره في حكاية نرجس

كشف الفنان حمزة العيلي، تفاصيل جديدة عن دوره في مسلسل حكاية نرجس، مشيرا إلى أن هذا الدور من أهم الأدوار في مسيرتي الفنية.

وأضاف العيلي، في لقاء مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن صعوبة الدور أنني بدأت في عمل آخر وايضا أن الإعاقة التي كانت تعاني منها الشخصية التي اقدمها تحتاج مجهود رهيب والتركيبة النفسية المعقدة.

وتابع الفنان حمزة العيلي، أن هذا الدور فيه تفاصيل كثيرة ويحتاج لمجهود، متابعا أن تم تصوير مشاهد كثيرة في هذا العمل في وقت قصير.

وحل الفنان حمزة العيلي ضيفا في برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية إسعاد يونس في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم عبر قناة dmc.

تحدث حمزة العيلي، خلال هذه الحلقة عن كواليس مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي 2026 من خلال مسلسلي “المداح 6-أسطورة النهاية”، “حكاية نرجس".

ويعتبر صاحب السعادة هو برنامج ذات قالب ترفيهمي تقدمه إسعاد يونس، وتستضيف من خلاله أشهر نجوم الفن والرياضة، وكذلك دعم المواهب في المجالات المختلفة، ويحظى بنسب مشاهدة عالية، وإشادة واسعة من الجمهور.