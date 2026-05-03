انكسار موجة الأتربة وانخفاض ملحوظ في الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

شهدت البلاد خلال الساعات الماضية تقلبات جوية حادة، بعد موجة من الأتربة والرياح النشطة التي أثرت على عدد من المناطق، قبل أن تبدأ الأجواء في التحسن التدريجي مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وخلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العاصفة الترابية التي ضربت بعض المناطق جاءت نتيجة تأثر البلاد بكتلة هوائية شمالية باردة، تزامنت مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى نشاط قوي في حركة الرياح وصلت سرعته إلى ما بين 40 و50 كيلومترًا في الساعة.

وأشارت إلى أن هذه الرياح المثيرة للرمال والأتربة تسببت في تراجع مستوى الرؤية الأفقية بشكل كبير، حيث انخفضت في بعض المناطق إلى أقل من 1000 متر، وهو ما انعكس على حركة السير وأدى إلى حالة من الاضطراب المؤقت في بعض الطرق.

وأضافت أن القاهرة الكبرى سجلت، أمس، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة وصل إلى 35 درجة مئوية، قبل أن تشهد انخفاضًا سريعًا لتسجل اليوم نحو 27 درجة، مع توقعات باستمرار التراجع التدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، لتتراوح العظمى بين 24 و26 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

وأوضحت أن الأجواء خلال هذه الفترة ستكون معتدلة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا، حيث تنخفض درجات الحرارة الصغرى إلى ما بين 13 و14 درجة، ما يجعل الطقس أقرب إلى الأجواء الشتوية، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

وفيما يتعلق بحالة الرياح، أكدت غانم أن فرص حدوث عواصف ترابية واسعة النطاق ستتراجع تدريجيًا، مع بقاء احتمالية ظهور نشاط محدود للأتربة في بعض المناطق، خاصة في محافظات الصعيد وسواحل البحر الأحمر، نتيجة استمرار تأثير الكتل الهوائية.

كما لفتت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، مشيرة إلى أن هذه الأمطار لن تكون مؤثرة بشكل كبير على الأنشطة اليومية، لكنها تعكس استمرار حالة عدم الاستقرار النسبي في الطقس.

وقدمت عضو هيئة الأرصاد عددًا من النصائح للمواطنين، أبرزها ضرورة ارتداء ملابس مناسبة خاصة خلال ساعات الليل، مع توخي الحذر لمرضى الحساسية والصدر، وتجنب التعرض المباشر للرياح المحملة بالأتربة. كما شددت على أهمية القيادة بهدوء على الطرق، خاصة في أوقات انخفاض الرؤية، ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.

واختتمت تصريحاتها بالإشارة إلى أن البلاد ستشهد تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية بدءًا من يوم الجمعة، حيث تعاود درجات الحرارة الارتفاع بشكل طفيف لتسجل ما بين 27 و28 درجة نهارًا، مع استمرار الأجواء اللطيفة خلال الليل، وظهور شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر، قد تؤثر على الرؤية الأفقية في بعض الطرق الزراعية والسريعة.