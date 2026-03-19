سعر الدولار في مصر اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه الأخير “الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير”، في خطوة تعكس حذر صانعي السياسة النقدية إزاء التطورات الجيوسياسية المتسارعة، وشهد سعر الدولار مقابل الجنيه هبوطا بقيمة نحو 20 قرشا مقارنة بتعاملات المستهل.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الدولار خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 19 مارس 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 19 مارس 2026:

صعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك نكست ليسجل نحو:

52.35 جنيه للشراء

52.45 جنيه للبيع

انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو:

52.34 جنيه للشراء

52.43 جنيه للبيع

وتراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس لنحو:

52.33 جنيه للشراء

52.43 جنيه للبيع

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية عند:

52.32 جنيه للشراء

52.42 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

52.29 جنيه للشراء

52.39 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

52.29 جنيه للشراء

52.39 جنيه للبيع

انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد لنحو:

52.29 جنيه للشراء

52.39 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو:

52.29 جنيه للشراء

52.39 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة لنحو:

52.48 جنيه للشراء

52.58 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو:

52.29 جنيه للشراء

52.39 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:

52.29 جنيه للشراء

52.39 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني لنحو:

52.27 جنيه للشراء

52.37 جنيه للبيع

هبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو:

52.19 جنيه للشراء

52.49 جنيه للبيع

تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري ليسجل:

52.29 جنيه للشراء

52.43 جنيه للبيع

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر اليوم الخميس

52.35 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم الخميس

50.29 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس

52.34 جنيه.

البنوك إجازة

أعلن البنك المركزي المصري عن أيام إجازة عيد الفطر للبنوك 2026، وذلك لإتاحة الفرصة للعاملين للاحتفال بعيد الفطر للعام الهجري 1447هـ

وجاء في الـبيان الرسمي، أن إجازة عيد الفطر للبنوك تصل إلى 5 أيام، وستبدأ اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 19 مارس 2026، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 24 مارس 2026.