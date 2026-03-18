هبوط سعر الدولار ختام تعاملات الأربعاء

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه ختام تعاملات الأسبوع الجاري، تراجعا بقيمة نحو 20 قرشا مقارنة بتعاملات المستهل.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الدولار خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 18 مارس 2026:

صعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك نكست ليسجل نحو:

52.35 جنيه للشراء

52.45 جنيه للبيع

انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو:

52.34 جنيه للشراء

52.43جنيه للبيع

وتراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس لنحو:

52.33 جنيه للشراء

52.43 جنيه للبيع

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية عند:

52.32 جنيه للشراء

52.42 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

52.29 جنيه للشراء

52.39 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

52.29 جنيه للشراء

52.39 جنيه للبيع

انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد لنحو:

52.29 جنيه للشراء

52.39 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو:

52.29 جنيه للشراء

52.39 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة لنحو:

52.48 جنيه للشراء

52.58 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو:

52.29 جنيه للشراء

52.39جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:

52.29 جنيه للشراء

52.39جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني لنحو:

52.27جنيه للشراء

52.37جنيه للبيع

هبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو :

52.19جنيه للشراء

52.49جنيه للبيع

تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري ليسجل:

52.29 جنيه للشراء

52.43 جنيه للبيع

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر اليوم الأربعاء

52.35 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم الأربعاء

50.29 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

52.34 جنيه.