تراجع الدولار في منتصف تعاملات اليوم واستمرار التحركات حول مستوى الـ52 جنيهاً

شهد سعر الدولار تراجعًا خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 داخل البنوك المصرية بمتوسط انخفاض يتراوح ما بين 20 إلى 30 قرشًا مقارنة بمستويات أمس، ما يعكس استمرار حالة التباين في تحركاته ما بين الارتفاع والانخفاض لكنه لا يزال يدور حول مستوى 52 جنيه.

ورغم التوقعات التي أشارت إلى إمكانية اقتراب الدولار من مستوى 53 جنيه مع بداية الأسبوع، إلا أنه لم يتجاوز مستوى 52.50 جنيه بشكل واضح حتى الآن، ليستمر في التحرك ضمن نطاق محدود.

ووفقاً لآخر تحديث داخل البنوك فقد جاءت أسعار الدولار كالتالي:

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.29 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع

وسجل في البنك الأهلي المصري نحو 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع

وسجل في بنك مصر نحو 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع

وسجل في البنك التجاري الدولي نحو 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع

وسجل في بنك القاهرة نحو 52.33 جنيه للشراء و52.43 جنيه للبيع

وسجل في بنك قناة السويس نحو 52.33 جنيه للشراء و52.43 جنيه للبيع

وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 52.34 جنيه للشراء و52.43 جنيه للبيع

وسجل في بنك الإسكندرية نحو 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع

وسجل في بنك فيصل الإسلامي نحو 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع

ويعكس هذا التراجع الطفيف استمرار حالة الحذر في سوق الصرف مع ترقب تحركات الدولار خلال الساعات المقبلة في ظل تأثره بعوامل العرض والطلب والتغيرات الاقتصادية العالمية.