الإشراف العام
اقتصاد

استقرار أسعار العملات بالبنوك والدولار يرتفع بشكل طفيف مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

رانيا أيمن

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء وسط ترقب لتحركاتها خلال منتصف اليوم خاصة مع تسجيل الدولار الأمريكي زيادة طفيفة تُقدر بنحو 30 قرشًا مقارنة بختام تعاملات يوم أمس.


ووفقاً لآخر تحديث بالبنوك صباح اليوم الأربعاء ١٨ من مارس فقد جاءت أسعار العملات كالتالي:

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 52.29 جنيه للشراء و52.43 جنيه للبيع 

بينما سجل اليورو 60.17 جنيه للشراء و60.34 جنيه للبيع 

وسجل الجنيه الإسترليني 69.67 جنيه للشراء و69.87 جنيه للبيع 

فيما سجل الفرنك السويسري 66.47 جنيه للشراء و66.66 جنيه للبيع

وبلغ سعر 100 ين ياباني 32.86 جنيه للشراء و32.95 جنيه للبيع 

وسجل الريال السعودي 13.92 جنيه للشراء و13.96 جنيه للبيع 

بينما سجل الدينار الكويتي 

170,41 جنيه للشراء و170.92 جنيه للبيع 

والدرهم الإماراتي وصل إلى 14.23 جنيه للشراء و14.27 جنيه للبيع

والريال القطري 14.28 جنيه للشراء و14.36 جنيه للبيع 

والدينار الأردني 73.65 جنيه للشراء و74.05 جنيه للبيع 


أسعار العملات بالبنك الأهلي المصري:

وفي البنك الأهلي المصري سجل الدولار الأمريكي 52.3 جنيه للشراء و52.4 جنيه للبيع 

بينما سجل اليورو 60.31 جنيه للشراء و60.51 جنيه للبيع 

وسجل الجنيه الإسترليني 69.82 جنيه للشراء و70.07 جنيه للبيع 

فيما سجل الفرنك السويسري 66.56 جنيه للشراء و66.78 جنيه للبيع

وبلغ سعر 100 ين ياباني 32.86 جنيه للشراء و33.04 جنيه للبيع 

وبالنسبة للعملات العربية 

فقد سجل الريال السعودي 13.89 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع 

والدرهم الإماراتي 14.22 جنيه للشراء و14.26 جنيه للبيع 

وسجل الريال القطري 13.27 جنيه للشراء و14.36 جنيه للبيع 

والدينار الأردني 73.22 جنيه للشراء و74.01 جنيه للبيع 

وتظل تحركات أسعار العملات مرتبطة بعوامل العرض والطلب والتغيرات في الأسواق العالمية مع استمرار حالة الترقب خلال تعاملات اليوم.

