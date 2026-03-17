سعر الريال السعودي اليوم .. وأسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه

يبحث عدد كبير من المواطنون عن اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه، حيث شهد اسعار الريال السعودي اليوم حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري داخل معظم البنوك، مع وجود تباين محدود في مستويات التسعير بين بنك وآخر، وفقا لآخر التحديثات الرسمية.

وتراوحت أسعار شراء الريال السعودي بين 13.590 و13.950 جنيه للشراء، بينما سجلت أسعار البيع ما بين 13.963 و14.110 جنيه، ما يعكس اختلافا طفيفا في سياسات التسعير داخل القطاع المصرفي.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سجل بنك HSBC أعلى سعر شراء للريال السعودي عند 13.950 جنيه، في حين جاء أعلى سعر للبيع لدى بنك الكويت الوطني NBK مسجلا 14.110 جنيه، وهو الفارق الأكبر بين البنوك.

وفي المقابل، استقرت الأسعار داخل عدد من البنوك الكبرى، من بينها البنك المركزي المصري والمصرف العربي الدولي وبنك QNB الأهلي والبنك الأهلي الكويتي، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 13.930 و13.940 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع بين 13.963 و13.980 جنيه.

وسجل البنك العقاري المصري العربي أقل سعر شراء عند 13.590 جنيه، مقابل سعر بيع بلغ 13.970 جنيه، ما يعكس تباينا محدودا في حركة السوق بين البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك (شراء وبيع)

HSBC بنك: 13.950 جنيه شراء – 13.980 جنيه بيع

المصرف العربي الدولي: 13.941 جنيه شراء – 13.974 جنيه بيع

البنك المركزي المصري: 13.940 جنيه شراء – 13.978 جنيه بيع

QNB الأهلي: 13.936 جنيه شراء – 13.969 جنيه بيع

البنك الأهلي الكويتي: 13.930 جنيه شراء – 13.963 جنيه بيع

بنك الإسكندرية: 13.928 جنيه شراء – 13.974 جنيه بيع

البنك التجاري الدولي CIB: 13.926 جنيه شراء – 13.974 جنيه بيع

بنك مصر: 13.900 جنيه شراء – 13.974 جنيه بيع

البنك الأهلي المصري: 13.900 جنيه شراء – 13.974 جنيه بيع

بنك قناة السويس: 13.880 جنيه شراء – 13.976 جنيه بيع

كريدي أجريكول: 13.870 جنيه شراء – 13.970 جنيه بيع

بنك البركة: 13.867 جنيه شراء – 13.969 جنيه بيع

بنك الكويت الوطني NBK: 13.798 جنيه شراء – 14.110 جنيه بيع

البنك العقاري المصري العربي: 13.590 جنيه شراء – 13.970 جنيه بيع

أسعار العملات أمام الجنيه المصري بالبنك الاهلي المصري اخر تحديث في 17 مارس 2026

تعكس أحدث بيانات أسعار العملات استقرارا نسبيا أمام الجنيه المصري، مع تسجيل فروق طفيفة بين سعر البنكنوت وسعر التحويل في عدد من العملات.

أسعار العملات الأجنبية والعربية

الدولار الأمريكي

شراء 52.32 جنيه – بيع 52.42 جنيه

اليورو

شراء 59.9953 جنيه – بيع 60.3354 جنيه

الجنيه الإسترليني

شراء 69.4496 جنيه – بيع 69.8497 جنيه

الدولار الكندي

شراء 38.187 جنيه – بيع 38.3159 جنيه

الكرون الدنماركي

سعر البنكنوت: غير متاح

سعر التحويل: 8.0284 جنيه شراء – 8.0739 جنيه بيع

الكرون النرويجي

سعر البنكنوت: غير متاح

سعر التحويل: 5.3943 جنيه شراء – 5.4188 جنيه بيع

الكرونا السويدية

سعر البنكنوت: غير متاح

سعر التحويل: 5.5747 جنيه شراء – 5.615 جنيه بيع

الفرنك السويسري

شراء 66.2278 جنيه – بيع 66.6074 جنيه

الين الياباني (100 ين)

شراء 32.8046 جنيه – بيع 32.9665 جنيه

الدولار الأسترالي

شراء 36.8856 جنيه – بيع 37.1605 جنيه

الدينار الكويتي

شراء 167.9345 جنيه – بيع 170.777 جنيه

الريال السعودي

شراء 13.9001 جنيه – بيع 13.9738 جنيه

الدرهم الإماراتي

شراء 14.2309 جنيه – بيع 14.2717 جنيه

الدينار البحريني

شراء 137.3481 جنيه – بيع 139.0414 جنيه

سعر التحويل: غير متاح

الريال العماني

شراء 134.5506 جنيه – بيع 136.1629 جنيه

سعر التحويل: غير متاح

الريال القطري

شراء 13.2792 جنيه – بيع 14.3774 جنيه

سعر التحويل: غير متاح

الدينار الأردني

شراء 73.2517 جنيه – بيع 74.0395 جنيه

سعر التحويل: غير متاح

اليوان الصيني

سعر البنكنوت: غير متاح

سعر التحويل: 7.5931 جنيه شراء – 7.6171 جنيه بيع