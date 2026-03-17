سعر الريال السعودي اليوم .. وأسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه

يبحث عدد كبير من المواطنون عن اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه، حيث شهد اسعار الريال السعودي اليوم حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري داخل معظم البنوك، مع وجود تباين محدود في مستويات التسعير بين بنك وآخر، وفقا لآخر التحديثات الرسمية.
وتراوحت أسعار شراء الريال السعودي بين 13.590 و13.950 جنيه للشراء، بينما سجلت أسعار البيع ما بين 13.963 و14.110 جنيه، ما يعكس اختلافا طفيفا في سياسات التسعير داخل القطاع المصرفي.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه
سجل بنك HSBC أعلى سعر شراء للريال السعودي عند 13.950 جنيه، في حين جاء أعلى سعر للبيع لدى بنك الكويت الوطني NBK مسجلا 14.110 جنيه، وهو الفارق الأكبر بين البنوك.
وفي المقابل، استقرت الأسعار داخل عدد من البنوك الكبرى، من بينها البنك المركزي المصري والمصرف العربي الدولي وبنك QNB الأهلي والبنك الأهلي الكويتي، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 13.930 و13.940 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع بين 13.963 و13.980 جنيه.
وسجل البنك العقاري المصري العربي أقل سعر شراء عند 13.590 جنيه، مقابل سعر بيع بلغ 13.970 جنيه، ما يعكس تباينا محدودا في حركة السوق بين البنوك.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك (شراء وبيع)
HSBC بنك: 13.950 جنيه شراء – 13.980 جنيه بيع
المصرف العربي الدولي: 13.941 جنيه شراء – 13.974 جنيه بيع
البنك المركزي المصري: 13.940 جنيه شراء – 13.978 جنيه بيع
QNB الأهلي: 13.936 جنيه شراء – 13.969 جنيه بيع
البنك الأهلي الكويتي: 13.930 جنيه شراء – 13.963 جنيه بيع
بنك الإسكندرية: 13.928 جنيه شراء – 13.974 جنيه بيع
البنك التجاري الدولي CIB: 13.926 جنيه شراء – 13.974 جنيه بيع
بنك مصر: 13.900 جنيه شراء – 13.974 جنيه بيع
البنك الأهلي المصري: 13.900 جنيه شراء – 13.974 جنيه بيع
بنك قناة السويس: 13.880 جنيه شراء – 13.976 جنيه بيع
كريدي أجريكول: 13.870 جنيه شراء – 13.970 جنيه بيع
بنك البركة: 13.867 جنيه شراء – 13.969 جنيه بيع
بنك الكويت الوطني NBK: 13.798 جنيه شراء – 14.110 جنيه بيع
البنك العقاري المصري العربي: 13.590 جنيه شراء – 13.970 جنيه بيع
أسعار العملات أمام الجنيه المصري بالبنك الاهلي المصري اخر تحديث في 17 مارس 2026
تعكس أحدث بيانات أسعار العملات استقرارا نسبيا أمام الجنيه المصري، مع تسجيل فروق طفيفة بين سعر البنكنوت وسعر التحويل في عدد من العملات.
أسعار العملات الأجنبية والعربية
الدولار الأمريكي
شراء 52.32 جنيه – بيع 52.42 جنيه
سعر التحويل: 52.32 جنيه شراء – 52.42 جنيه بيع
اليورو
شراء 59.9953 جنيه – بيع 60.3354 جنيه
سعر التحويل: 59.9953 جنيه شراء – 60.3354 جنيه بيع
الجنيه الإسترليني
شراء 69.4496 جنيه – بيع 69.8497 جنيه
سعر التحويل: 69.4496 جنيه شراء – 69.8497 جنيه بيع
الدولار الكندي
شراء 38.187 جنيه – بيع 38.3159 جنيه
سعر التحويل: 38.187 جنيه شراء – 38.3159 جنيه بيع
الكرون الدنماركي
سعر البنكنوت: غير متاح
سعر التحويل: 8.0284 جنيه شراء – 8.0739 جنيه بيع
الكرون النرويجي
سعر البنكنوت: غير متاح
سعر التحويل: 5.3943 جنيه شراء – 5.4188 جنيه بيع
الكرونا السويدية
سعر البنكنوت: غير متاح
سعر التحويل: 5.5747 جنيه شراء – 5.615 جنيه بيع
الفرنك السويسري
شراء 66.2278 جنيه – بيع 66.6074 جنيه
سعر التحويل: 66.2278 جنيه شراء – 66.6074 جنيه بيع
الين الياباني (100 ين)
شراء 32.8046 جنيه – بيع 32.9665 جنيه
سعر التحويل: 32.8046 جنيه شراء – 32.9665 جنيه بيع
الدولار الأسترالي
شراء 36.8856 جنيه – بيع 37.1605 جنيه
سعر التحويل: 36.8856 جنيه شراء – 37.1605 جنيه بيع
الدينار الكويتي
شراء 167.9345 جنيه – بيع 170.777 جنيه
سعر التحويل: 167.9345 جنيه شراء – 170.777 جنيه بيع
الريال السعودي
شراء 13.9001 جنيه – بيع 13.9738 جنيه
سعر التحويل: 13.9001 جنيه شراء – 13.9738 جنيه بيع
الدرهم الإماراتي
شراء 14.2309 جنيه – بيع 14.2717 جنيه
سعر التحويل: 14.2309 جنيه شراء – 14.2717 جنيه بيع
الدينار البحريني
شراء 137.3481 جنيه – بيع 139.0414 جنيه
سعر التحويل: غير متاح
الريال العماني
شراء 134.5506 جنيه – بيع 136.1629 جنيه
سعر التحويل: غير متاح
الريال القطري
شراء 13.2792 جنيه – بيع 14.3774 جنيه
سعر التحويل: غير متاح
الدينار الأردني
شراء 73.2517 جنيه – بيع 74.0395 جنيه
سعر التحويل: غير متاح
اليوان الصيني
سعر البنكنوت: غير متاح
سعر التحويل: 7.5931 جنيه شراء – 7.6171 جنيه بيع