لماذا ليلة القدر خير من ألف شهر؟.. 19 سببا تجعل من ضيعها يندم
ارتفاع جديد.. سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 17-2-2026
قبيل عيد الفطر.. تكثيف الرقابة الميدانية على المواقف لضبط تعريفة الركوب
بعد مقتل 400 شخصا.. باكستان تشن غارات جوية على ولاية ننكرهار الأفغانية
مصر تطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل للضغط على إسرائيل
الداخلية القطرية: مستوى التهديد الأمني مرتفع
السعودية تعلن اعتراض وتدمير 12 مسيرة الساعات الماضية
السلطات الإماراتية: مقتل شخص جراء حطام صاروخ بالستي تم اعتراضه في أبوظبي
جيش الاحتلال: سنواصل العمل بقوة ضد حزب الله
هل رأيت ليلة القدر أمس 27 رمضان؟.. باقي 3 علامات لم تظهر حتى الآن
مانشستر سيتي يستضيف ريال مدريد في مواجهة حاسمة بدوري أبطال أوروبا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مانشستر سيتي يستضيف ريال مدريد في مواجهة حاسمة بدوري أبطال أوروبا

يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لخوض مواجهة مصيرية مساء اليوم الثلاثاء أمام نظيره ريال مدريد الإسباني، في إطار منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026. وتقام المباراة المرتقبة على ملعب “الاتحاد” معقل الفريق الإنجليزي، في لقاء ينتظر أن يشهد إثارة كبيرة بين العملاقين الأوروبيين.


 

تفوق مدريد في مباراة الذهاب


 

يدخل ريال مدريد اللقاء وهو في موقف مريح نسبيًا بعدما حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب “سانتياجو برنابيو”. وتمكن الفريق الملكي من الانتصار بثلاثة أهداف دون رد، حيث سجل النجم الأوروجوياني فيدي فالفيردي ثلاثية مميزة في شباك الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، ليمنح فريقه أفضلية كبيرة قبل مواجهة الإياب في إنجلترا.

سيتي يبحث عن “ريمونتادا” تاريخية

على الجانب الآخر، يدرك مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا صعوبة المهمة، لكنه يتمسك بآماله في تحقيق عودة تاريخية أمام جماهيره. ويحتاج الفريق الإنجليزي إلى الفوز بفارق أربعة أهداف دون رد من أجل التأهل مباشرة إلى الدور ربع النهائي، بينما سيقوده الفوز بثلاثية نظيفة فقط إلى اللجوء للأشواط الإضافية وربما ركلات الترجيح إذا استمرت النتيجة كما هي.

نتائج الفريقين قبل المواجهة

وقبل هذه المباراة، يدخل ريال مدريد المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير في الدوري الإسباني على فريق إلتشي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم يوم السبت الماضي.

في المقابل، لم يحقق مانشستر سيتي النتيجة التي كان يأملها في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تعادل بهدف لمثله أمام وست هام، وهو ما يزيد من الضغط على كتيبة جوارديولا قبل هذه المواجهة الأوروبية المهمة.


 

تاريخ مواجهات الفريقين

شهدت المواجهات بين ريال مدريد ومانشستر سيتي خلال السنوات الأخيرة تنافسًا قويًا، حيث التقيا 12 مرة منذ موسم 2020. وتمكن الفريق الإسباني من تحقيق الفوز في 7 مباريات، بينما فاز مانشستر سيتي في 5 لقاءات، وانتهت 4 مواجهات بالتعادل، ما يعكس حجم الندية بين الفريقين.

موعد المباراة والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية. وستُبث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا


 

دوري ابطال اوروبا ريال مدريد مانشيستر سيتي اخبار الرياضة

زيادة كبرى في الأجور وتوقعات برفع الحد الأدنى لـ10 آلاف جنيه.. إعلان حكومى خلال ساعات

زيادة كبرى في الأجور وتوقعات الحد الأدنى 10 آلاف جنيه.. الحكومة تعلن التفاصيل خلال ساعات

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة

الأرصاد

هدوء يسبق العاصفة.. تحذيرات من تقلبات حادة في الطقس في هذا الموعد

ليلة القدر

أفضل سورة تقرأ في ليلة القدر 2026 .. رددها الآن تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 17-3-2026

الفئات المحرومة من عطلة عيد الفطر 2026

لو إنت منهم ملكش إجازة.. الفئات المحرومة من عطلة عيد الفطر 2026

دعاء ليلة القدر

دعاء ليلة القدر .. أفضل 7 كلمات قالها النبي.. و 410 أدعية تحقق المستحيل في دقائق

محمد القلاجي

مخسرناش وكسبنا محبتكم.. أول تعليق من محمد القلاجي بعد نتيجة دولة التلاوة

نيجيريا

نيجيريا .. مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة 108 آخرين في هجمات إرهابية

أرشيفية

الحكومة الأفغانية: مقتل 400 شخص في غارة باكستانية استهدفت مستشفى بكابول

أرشيفية

أكثر من 200 جندي بين قتيل و جريح في صفوف القوات الأمريكية خلال الحرب

بالصور

ياسمين عز بقفطان بنفسجى فى أواخر أيام رمضان

ياسمين عز بقفطان بنفسجى فى أواخر أيام رمضان
ياسمين عز بقفطان بنفسجى فى أواخر أيام رمضان
ياسمين عز بقفطان بنفسجى فى أواخر أيام رمضان

معركة السيارات تشتعل.. صناعة أمريكا تضغط على ترامب لإغلاق الباب أمام الصين

الولايات المتحدة والصين
الولايات المتحدة والصين
الولايات المتحدة والصين

سعر رينو ميجان 2023 المستعملة

رينو ميجان موديل 2023‏
رينو ميجان موديل 2023‏
رينو ميجان موديل 2023‏

رينو تعيد أسطورة الثمانينيات … 5 تيربو تعود بنسخة كهربائية خارقة

رينو 5 Turbo
رينو 5 Turbo
رينو 5 Turbo

فيديو

صورة من الفيديو

70 مليون مشاهدة لفيديو نتنياهو في مقهى بالقدس | نفي للشائعة أم مشهد مصنوع بالذكاء الاصطناعي؟ خبير يجيب

عروس بورسعيد

شاهدة تكشف كواليس الساعات الأخيرة في حياة عروس بورسعيد

هل يحكم إيران وهو في غيبوبة؟

هل يحكم إيران وهو في غيبوبة؟.. تقارير تقول إن مجتبى خامنئي لا يعلم أنه أصبح المرشد الأعلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد