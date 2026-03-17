مانشستر سيتي يستضيف ريال مدريد في مواجهة حاسمة بدوري أبطال أوروبا

يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لخوض مواجهة مصيرية مساء اليوم الثلاثاء أمام نظيره ريال مدريد الإسباني، في إطار منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026. وتقام المباراة المرتقبة على ملعب “الاتحاد” معقل الفريق الإنجليزي، في لقاء ينتظر أن يشهد إثارة كبيرة بين العملاقين الأوروبيين.





تفوق مدريد في مباراة الذهاب





يدخل ريال مدريد اللقاء وهو في موقف مريح نسبيًا بعدما حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب “سانتياجو برنابيو”. وتمكن الفريق الملكي من الانتصار بثلاثة أهداف دون رد، حيث سجل النجم الأوروجوياني فيدي فالفيردي ثلاثية مميزة في شباك الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، ليمنح فريقه أفضلية كبيرة قبل مواجهة الإياب في إنجلترا.

سيتي يبحث عن “ريمونتادا” تاريخية

على الجانب الآخر، يدرك مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا صعوبة المهمة، لكنه يتمسك بآماله في تحقيق عودة تاريخية أمام جماهيره. ويحتاج الفريق الإنجليزي إلى الفوز بفارق أربعة أهداف دون رد من أجل التأهل مباشرة إلى الدور ربع النهائي، بينما سيقوده الفوز بثلاثية نظيفة فقط إلى اللجوء للأشواط الإضافية وربما ركلات الترجيح إذا استمرت النتيجة كما هي.

نتائج الفريقين قبل المواجهة

وقبل هذه المباراة، يدخل ريال مدريد المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير في الدوري الإسباني على فريق إلتشي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم يوم السبت الماضي.

في المقابل، لم يحقق مانشستر سيتي النتيجة التي كان يأملها في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تعادل بهدف لمثله أمام وست هام، وهو ما يزيد من الضغط على كتيبة جوارديولا قبل هذه المواجهة الأوروبية المهمة.





تاريخ مواجهات الفريقين

شهدت المواجهات بين ريال مدريد ومانشستر سيتي خلال السنوات الأخيرة تنافسًا قويًا، حيث التقيا 12 مرة منذ موسم 2020. وتمكن الفريق الإسباني من تحقيق الفوز في 7 مباريات، بينما فاز مانشستر سيتي في 5 لقاءات، وانتهت 4 مواجهات بالتعادل، ما يعكس حجم الندية بين الفريقين.

موعد المباراة والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية. وستُبث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا



