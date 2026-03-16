جوارديولا يكشف سبب إلغاء التدريب الأخير قبل مواجهة ريال مدريد

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن إلغاء التدريبات اليوم قبل 24 ساعة من مواجهة ريال مدريد في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق مانشستر سيتي منافسه ريال مدريد غدا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في دوري أبطال أوروبا.

وأثار إلغاء جوارديولا للتدريب الأخير للفريق قبل مواجهة ريال مدريد الجدل خصوصا وأن الفريق منى بهزيمة قاسية في الذهاب بنتيجة 3-0 في مدريد.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يقوم فيها جوارديولا بإلغاء التدريب الأخير قبل المباريات حيث سبق وفعلها قبل لقاء بوروسيا دورتموند وأيضا أمام فولهام وحقق الفوز في المباراتين.

وأوضح جوارديولا أن الحصص التدريبية ليست مفيدة بشكل كبير للفريق ولا تحقق تحسنا كبيرا في الأونة الأخيرة.

وسُئل جوارديولا عن إذا كان عدم التدريب قبل تلك المباريات يساعد فريقه على الاستعداد لمباريات مثلما حدث أمام دورتموند وفولهام، رد: “لا أعرف.”