هل حسم الأرسنال المنافسة على الدوري الإنجليزي؟.. جوارديولا يجيب

يواجه نادي مانشستر سيتي مهمة صعبة لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن أضاع نقاطاً مرة أخرى في تعادله 1-1 مع وست هام يونايتد أمس السبت، لكن المدرب بيب جوارديولا أصر على أن فريقه لن يستسلم في محاولة اللحاق بالمتصدر أرسنال.

ويتأخر السيتي بفارق تسع نقاط عن أرسنال مع تبقي ثماني مباريات، على الرغم من وجود مباراة مؤجلة ومباراة حاسمة محتملة ضد أقرب منافسيه في ملعب الاتحاد الشهر المقبل.

وأشار جوارديولا نفسه إلى أن سباق اللقب قد ينتهي إذا خسر السيتي نقاطًا أمام وست هام، ولكن عندما طُرح عليه هذا السؤال سأل: “من قال ذلك؟”

عندما تم تذكيره بما قاله، قال جوارديولا لشبكةTNT Sports"": "لا، لم ينته الأمر بعد، لأننا لم نخسر".

لكن جوارديولا أقر بأن افتقار السيتي للفعالية الهجومية هو ما كلفهم الخسارة مرة أخرى هذا الموسم.

وأضاف: "لقد بذلوا كل ما في وسعهم، وقاتلوا، وسددوا 24 تسديدة، لا أعرف كم عددها بالضبط، كان علينا أن نكون أفضل في الثلث الأخير من الملعب، لكننا لم نفعل ذلك، وهذا كل ما في الأمر".

ولم يخسر السيتي سوى مرة واحدة في آخر 18 مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه أضاع 10 نقاط في تلك السلسلة، بما في ذلك نقطتين في مباراته السابقة في الدوري ضد فريق نوتنجهام فورست المتعثر.

واحتل أرسنال المركز الثاني لثلاثة مواسم متتالية، وكان أول موسمين له أمام فريق مانشستر سيتي الذي بدا قادراً على إيجاد طريقة للفوز، خاصة في المراحل الأخيرة من الموسم.

لكن تلك الصفة قد تخلت عن فريق غوارديولا، الذي لم يعد يتمتع بهالة المنعة القديمة.

وأتم جوارديولا: "الاتساق الذي كنا نتمتع به في الماضي، لم نحصل عليه هذا الموسم".