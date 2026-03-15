الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالأسماء.. طاقم تحكيم مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

الفرنسي كليمنت توربان
الفرنسي كليمنت توربان
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن تعيين الفرنسي كليمنت توربان لإدارة مباراة إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وريال مدريد، المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

وسيقود توربان طاقمًا تحكيميًا مكونًا من نيكولاس دانوس وبنجامين باجيس على الخطوط الجانبية، فيما سيكون ويلي ديلاجود الحكم الرابع، بينما سيتولى جيروم بريسارد وباستيان ديشيبي مهمة تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR).

وسيكون هذا اللقاء هو المباراة الحادية عشرة التي يديرها توربان لريال مدريد، والثالثة التي تجمعه بمانشستر سيتي، بعد لقاءين سابقين انتهيا بفوز سيتي 1-2 في الدوري الحالي يوم 10 ديسمبر، وفوز ريال مدريد 3-2 في فبراير 2025.

يُذكر أن الحكم الفرنسي لديه خبرة واسعة في إدارة المباريات الكبرى، حيث أدار مواجهات ريال مدريد ضد أندية مثل لودوجوريتس، روما، إنتر، تشيلسي، ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، بالإضافة إلى التعادل 2-2 مع بايرن ميونخ في أبريل 2024، ومباريات ضد نابولي وأتلتيكو مدريد.

كما سبق لتوربان إدارة مانشستر سيتي في 8 مناسبات، شملت الفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ وشالكه ويوفنتوس في كأس العالم للأندية، إلى جانب مواجهات أخرى بالدوري ودوري الأبطال انتهت بالتعادل أو الخسارة.

ويتوقع أن تشهد المباراة مواجهة تكتيكية حاسمة بين الفريقين، مع متابعة دقيقة لدور الحكم في إدارة التحركات داخل الملعب وضمان سير اللقاء بصورة عادلة ومتوازنة.

