أنباء سارة لجماهير ريال مدريد.. مبابي جاهز لمواجهة مانشستر سيتي

بات النجم الفرنسي كيليان مبابي جاهزًا للعودة إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، تزامنًا مع المواجهة الحاسمة أمام مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة آس أن مبابي سيسافر رفقة بعثة الفريق الملكي إلى مدينة مانشستر، بعد تعافيه من إصابة في الركبة أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب أصبح جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة، إلا أن الجهاز الفني يفضّل عدم الدفع به أساسيًا إلا إذا استدعت ظروف المباراة ذلك.

ويأتي هذا التوجه في ظل الأفضلية الكبيرة التي حققها ريال مدريد في مباراة الذهاب، بعدما فاز بثلاثية نظيفة على ملعب سانتياجو برنابيو، ما يمنح الفريق قدرًا من الهدوء في التعامل مع مجريات مباراة الإياب.

وكان المهاجم الفرنسي قد خضع خلال الأيام الماضية لسلسلة من الفحوصات الطبية الدقيقة تحت إشراف طبيبه الخاص في فرنسا، وذلك لتقييم حالة الركبة والتأكد من قدرتها على تحمل الجهد البدني قبل منحه الضوء الأخضر للعودة إلى التدريبات والمباريات.

يُذكر أن الإصابة تسببت في غياب مبابي عن خمس مباريات رسمية بقميص ريال مدريد، بينها ثلاث مواجهات في الدوري الإسباني ولقاءان في دوري أبطال أوروبا.

وتمثل عودته دفعة معنوية وفنية كبيرة للفريق في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم، حتى وإن اقتصر دوره المتوقع في مواجهة ملعب الاتحاد على التواجد كخيار استراتيجي على مقاعد البدلاء لتعزيز فرص التأهل إلى الدور ربع النهائي.