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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

3 أهداف تنتظر منتخب مصر أمام بلجيكا في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
حسن العمدة

يستعد منتخب مصر لخوض اختبار قوي عندما يواجه نظيره منتخب بلجيكا مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، في أول ظهور للفراعنة بالمونديال منذ نسخة 2018.

ويخوض المنتخب المصري منافسات البطولة ضمن المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وسط طموحات كبيرة بتحقيق بداية إيجابية تعزز فرصه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

بداية قوية في المونديال

يدخل لاعبو منتخب مصر المباراة وعينهم على تحقيق انطلاقة قوية في البطولة، سواء من خلال تقديم أداء مقنع أو الخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز منتخبات أوروبا.

ويأمل المدير الفني حسام حسن في أن يتمكن لاعبوه من الظهور بصورة مميزة أمام بلجيكا، مع إدراك أهمية البداية في منح الفريق دفعة معنوية كبيرة خلال مشواره في البطولة، فضلًا عن تعزيز ثقة الجماهير ودعمها للمنتخب.

تعزيز فرص التأهل

يمثل لقاء بلجيكا محطة مهمة في حسابات التأهل للدور التالي، خاصة أن فقدان النقاط مبكرًا قد يزيد من صعوبة المهمة في الجولتين المتبقيتين أمام إيران ونيوزيلندا.

ويمنح نظام كأس العالم 2026 فرصة التأهل إلى دور الـ32 لمتصدر ووصيف كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، وهو ما يجعل حصد النقاط منذ الجولة الأولى أمرًا بالغ الأهمية للفراعنة.

تأكيد التفوق التاريخي

كما يتطلع منتخب مصر إلى مواصلة تفوقه التاريخي أمام بلجيكا، حيث سبق للمنتخبين أن التقيا في أربع مباريات سابقة، حقق خلالها الفراعنة ثلاثة انتصارات مقابل فوز وحيد للمنتخب البلجيكي.

ويسعى رفاق القائد محمد صلاح إلى استثمار هذا التفوق المعنوي وتحقيق نتيجة إيجابية في أول مواجهة رسمية تجمع المنتخبين، وهي مباراة تحمل أهمية خاصة في مشوار المنتخب المصري نحو تحقيق إنجاز جديد على الساحة العالمية.

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