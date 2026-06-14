الفراعنة جاهزين.. جلسة التصوير الرسمية لمنتخب مصر في المونديال

خضع لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم لجلسة تصوير رسمية استعدادًا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وظهر لاعبو الفراعنة خلال الجلسة بالزي الرسمي للمنتخب، في إطار الاستعدادات النهائية قبل انطلاق منافسات المونديال، وسط حالة من التركيز والحماس لخوض البطولة العالمية.

ويستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن لخوض منافسات كأس العالم 2026، حيث يطمح الفراعنة لتقديم ظهور قوي في البطولة التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة.

يلتقي مساء غد الإثنين منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب بلجيكا فى إفتتاحية مباريات المنتخبين ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب بلجيكا فى تمام الساعة العاشرة مساء غد الإثنين فى افتتاحية مباريات المنتخبين فى مونديال 2026.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب بلجيكا عبر شاشاتها مساء غد الإثنين.