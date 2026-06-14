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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بصوا على سرقة إنجلترا.. أضا يشكر اتحاد الكرة: منتخب مصر معسكره منظم ومقفول

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

أكد الإعلامي محمد طارق أضا أن الأجواء المحيطة بمنتخب مصر خلال مشاركته في كأس العالم 2026 تعكس حالة من الجدية والانضباط، مشيرًا إلى أن ما تحقق في فترة الإعداد يستحق الإشادة والدعم، بعيدًا عن أي انتقادات أو جدل سابق.

وأوضح أضا، خلال تغطية خاصة لبطولة كأس العالم عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك جوانب إيجابية عديدة ظهرت بوضوح داخل معسكر المنتخب الوطني، خصوصًا مع اقتراب انطلاق المنافسات الرسمية.

جدل قبل السفر.. والآن صورة مختلفة

تطرق أضا إلى الفترة التي سبقت سفر بعثة المنتخب إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنها شهدت حالة من الجدل حول تفاصيل تنظيمية مختلفة مثل الملابس وعدد أفراد البعثة.

وقال إن تلك النقاشات طبيعية في الوسط الرياضي، لكن الأهم هو النظر إلى الصورة الحالية التي تعكس استقرارًا واضحًا داخل المعسكر.

انضباط كامل داخل معسكر الفراعنة

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن المنتخب المصري يعيش حالة من الهدوء والتركيز الكامل داخل المعسكر، وهو ما ساهم في خلق بيئة مثالية للجهاز الفني واللاعبين قبل بداية البطولة.

وأكد أن هذا الانضباط انعكس بشكل مباشر على مستوى التحضير الفني والذهني للفريق.

إشادة باتحاد الكرة وإدارة المنتخب

ووجه أضا الشكر إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وإلى إبراهيم حسن مدير المنتخب، بالإضافة إلى جميع القائمين على تنظيم المعسكر، مؤكدًا أن ما تم من ترتيبات يعكس عملًا منظمًا يستحق التقدير.

وأوضح أن اختيار مقر الإقامة وإدارة تفاصيل المعسكر لم يكن عشوائيًا، بل جاء بناءً على دراسة دقيقة تهدف لتوفير أفضل الظروف الممكنة للاعبين.

مقارنة بمنتخبات أخرى

وأشار أضا إلى أن متابعة بعض المنتخبات المشاركة في المونديال تُظهر أهمية التخطيط المسبق، موضحًا أن هناك فرقًا عانت من مشكلات تنظيمية خلال معسكراتها، بينما نجح المنتخب المصري في تجنب هذه الأزمات.

وأكد أن هذا الفارق يمنح المنتخب المصري أفضلية على مستوى الاستعداد النفسي والذهني.

دعوة للاستمرار على نفس النهج

واختتم أضا تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق حتى الآن يُحسب للمنظومة بالكامل داخل اتحاد الكرة، مطالبًا بمواصلة العمل بنفس المستوى خلال الفترة المقبلة.

وشدد على ضرورة تقدير الجهود المبذولة داخل المنتخب، خاصة في ظل سعي الفريق لتقديم أداء مشرف في كأس العالم 2026.

محمد طارق أضا كأس العالم 2026 منتخب مصر

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