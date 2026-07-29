قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026
ليست سلعة.. بلاتر يفتح النار على مشروع الفيفا
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع ويتكوف جهود خفض التصعيد في المنطقة
نبيل فهمي: الاعتداءات المتكررة على السعودية والأردن تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسؤول
الجيش الإسرائيلي يقصف مسجداً في غزة بذريعة تخزين السلاح فيه
بعد تحرك البرلمان.. القانون يواجه بائعي السلع المغشوشة بعقوبات رادعة
كونكاكاف يفتح النار على الفيفا بسبب خطة إنفانتينو الاستثمارية
أسعار السجائر في مصر اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026.. آخر تحديث
القبض على طرفى مشاجرة في القاهرة
«شراكة مع القطاع الخاص للترفيق».. 5 قرارات عاجلة من مدبولي لتوفير الأراضي الصناعية
وزير الخارجية يؤكد لويتكوف رفض مصر استهداف دول الخليج والأردن
نائبة: الدبلوماسية المصرية تواصل دعم الاستقرار والحلول السلمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عقوبات أمريكية جديدة تستهدف ناقلات وكيانات مرتبطة بإيران

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية
القسم الخارجي
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، استهدفت ثماني ناقلات نفط وعشر كيانات قالت واشنطن إنها متورطة في أنشطة تدعم شبكات النقل والتجارة المرتبطة بطهران، في أحدث خطوة ضمن سياسة تشديد الضغوط الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات الأمنية والعسكرية، وسط استمرار المواجهات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في عدد من الساحات الإقليمية.

ووفقًا لما نشرته وزارة الخزانة الأمريكية، فإن العقوبات الجديدة تشمل شركات وناقلات يُشتبه في استخدامها لنقل النفط أو تقديم خدمات لوجستية ومالية تساعد إيران على الالتفاف على العقوبات الدولية. وأوضحت الوزارة أن عددًا من الكيانات المستهدفة يقع مقره في الصين، وهو ما يعكس استمرار تركيز واشنطن على الشبكات الدولية التي تتهمها بتسهيل تجارة النفط الإيراني خارج الأطر القانونية التي تفرضها العقوبات الأمريكية.

وتؤدي العقوبات إلى تجميد أي أصول خاضعة للولاية القضائية الأمريكية تخص الأفراد أو الكيانات المستهدفة، كما تحظر على المواطنين والشركات الأمريكية إجراء أي معاملات معها. وعادة ما تمتد آثار هذه الإجراءات إلى النظام المالي العالمي، إذ تتجنب العديد من المؤسسات الدولية التعامل مع الجهات المدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية خشية التعرض لإجراءات مماثلة أو فقدان إمكانية الوصول إلى الأسواق الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، استهدفت شبكات تمويل وشركات وناقلات مرتبطة بإيران، في إطار حملة أمريكية أوسع تهدف إلى الحد من عائدات النفط الإيراني، التي ترى واشنطن أنها تُستخدم في تمويل أنشطة تعتبرها مزعزعة للاستقرار في المنطقة.

ويمثل فرض العقوبات الجديدة زيادة من الضغوط الاقتصادية على إيران، خاصة في قطاع الطاقة  أحد أهم مصادر الدخل القومي، إلا أن طهران دأبت على التأكيد أنها تمتلك آليات للحد من تأثير العقوبات ومواصلة صادراتها النفطية عبر قنوات وأسواق بديلة.

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد فيها إيران برد قوي عقب هجمات استهدفت قوات أمريكية في المنطقة، الأمر الذي يعكس استمرار سياسة المزج بين الضغوط الاقتصادية والرسائل العسكرية في التعامل مع الملف الإيراني. 

ترامب ايران العقوبات الخزانة الأمريكية الملف الايراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن

وزير التربية والتعليم

22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026

طلاب الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التربية والتعليم

التعليم ترد على محاولات التشكيك في نتيجة الثانوية العامة 2026 لطلاب مدرسة فاقوس..وتفجر مفاجأة

وزير التعليم

التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات

ترشيحاتنا

نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية

دعم عربي لـ لبنان واتفاق على استمرار التشاور في ظل أوضاع إقليمية مقلقة

الجيش الروسي

الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن تنقل إمدادات للقوات الأوكرانية في ميناء يوجني

الصين تطلق قمرا اصطناعيا

الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا لنقل البيانات

بالصور

صغرت 20 سنة .. سوسن بدر تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة
سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة
سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة

الدولار والريال السعودي بكام؟.. أسعار العملات الآن

أسعار العملات
أسعار العملات
أسعار العملات

الأسود ملك الألوان.. بشرى تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

بشرى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
بشرى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
بشرى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية

رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل

فيديو

طلاق بدل الصلح

الطلاق بدل الصلح.. تطور جديد يقلب قضية جناين الملاحة بالإسماعيلية

محامية الاسكندرية

20 جنيه ذهب وسيارة.. تفاصيل جديدة في قضية محامية الإسكندرية

أرشيفية

بعد تداوله عبر مواقع التواصل .. حبس أصحاب فيديو المخدرات بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد