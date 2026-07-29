السفير المصري بالمغرب يزور وكالة المغرب العربي للأنباء ويبحث آفاق التعاون الإعلامي

قام السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية بزيارة إلى مقر وكالة المغرب العربي للأنباء، حيث استقبله فؤاد عارف المدير العام للوكالة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الإعلامي و آليات التنسيق بين المؤسسات الإعلامية في البلدين.

وخلال اللقاء، أشاد الجانبان بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر والمغرب، مؤكدين أهمية الإعلام المهني في دعم الشراكة بين البلدين الشقيقين وإبراز الزخم الإيجابي الذي يشهده التعاون بينهما في مختلف المجالات.

كما استعرض الاجتماع فرص تبادل الخبرات بين وكالة المغرب العربي للأنباء ووكالة أنباء الشرق الأوسط، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب الصحفي، والتحول الرقمي، وإنتاج المحتوى الإعلامي، بما يسهم في مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الإعلام.

وأكد السفير المصري اهتمام بلاده بتوطيد التعاون مع المؤسسات الإعلامية المغربية، وثمن الدور الذي تضطلع به وكالة المغرب العربي للأنباء في نقل الأخبار وتعزيز الحضور الإعلامي للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، رحب المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء بزيارة السفير المصري، واستعرض مختلف مجالات عمل الوكالة وأنشطتها معربًا عن استعداد الوكالة لتطوير التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الأخوية بين البلدين.