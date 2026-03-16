الأعلى للإعلام: منع ظهور المذيعة فرح علي شهرا وتغريم قناة الزمالك 100 ألف جنيه
الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية لتوسيع المنطقة العازلة في جنوب لبنان
منع ظهور مذيعة الزمالك لمدة شهر وتغريم القناة مبلغ 100 ألف جنيه
رسالة الرئيس السيسي للعالم.. يجب وقف التصعيد وحقن الدماء وإنهاء الصراعات
العربية النقل دخلت في الاثنين الملاكي .. إصابات خطيرة بحادث مروع بالدائري
إجازة البنوك في عيد الفطر 2026 خمسة أيام .. وموعد عودة العمل
مصرع شاب في حادث موتوسيكل بالمنوفية | وشهود عيان: ملحقناهوش
رئيس المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في احتفالية ليلة القدر رسالة سلام للعالم
رسميا.. محمد عبد الغني نقيبا للمهندسين بحصوله على 10505 أصوات
بجائزة مليون جنيه.. الرئيس السيسي يكرم القارئ عمر علي لفوزه بالمركز الأول في دولة التلاوة
استجاب لطلبه.. لقطة إنسانية من الرئيس السيسي تجاه حافظ للقرآن في احتفالية ليلة القدر
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات بمنطقة قناة السويس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
تحقيقات وملفات

4 مفاتيح نفسية وتكتيكية .. كيف حفز جوارديولا لاعبي مانشستر سيتى قبل لقاء التحدى الكبير أمام ريال مدريد

جوارديولا

في أجواء مشحونة بالتحدي والضغط النفسي.. يستعد مانشستر سيتي لمواجهة تاريخية أمام ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن تلقى الفريق هزيمة ثقيلة بثلاثية نظيفة ذهابًا. 

وما يميز هذه المباراة ليس فقط الفارق الكبير في النتيجة بل الرهان النفسي الذي وضعه الإسباني بيب جوارديولا على لاعبيه حيث يسعى إلى تحويل الإحباط إلى دافع معنوي يقود الفريق إلى أداء استثنائي قادر على قلب الطاولة على ملعب "الاتحاد".

رسالة جوارديولا للاعبيه

أكد جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة: " إذا لم يصدق اللاعبون أنهم قادرون على العودة فهذه مشكلتهم. عليهم أن يؤمنوا بأنفسهم وإلا فليبقوا في منازلهم. علينا أن نحاول وماذا لدينا لنخسره؟ " .

المدرب الإسباني ركز على رفع الثقة الفردية والجماعية للاعبين مشددًا على أن كل مباراة هي فرصة جديدة وأن النتائج السابقة لا تحدد مستقبل الفريق مؤكدًا أن القدرة على تحقيق المستحيل تكمن في قوة الإيمان بالذات والعمل الجماعي.

كيف هيأ جوارديولا لاعبيه نفسيًا؟

تعزيز الثقة والروح القتالية

عقد جوارديولا جلسات مكثفة مع اللاعبين شدد خلالها على أهمية استعادة الثقة وتحويل الشعور بالإحباط إلى دافع لتحقيق الفوز. وقال: "كل كرة هي فرصة لتغيير المسار وعلينا استغلال كل لحظة داخل الملعب".

التركيز على التفاصيل الإيجابية

رغم الخسارة بثلاثية ذهابًا أشاد المدرب الإسباني بأداء اللاعبين في فترات معينة من المباراة مثل بناء الهجمات والتحولات السريعة مؤكدًا لهم ضرورة استثمار هذه الجوانب في لقاء الإياب لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

إزالة الضغوط الخارجية

حرص جوارديولا على تهدئة لاعبيه من توقعات الجماهير ووسائل الإعلام مؤكدًا أن التركيز يجب أن يكون فقط على الأداء داخل الملعب وعدم السماح للضغوط النفسية أن تؤثر على قراراتهم وكفاءتهم.

تحويل التحدي إلى حافز

الفارق الكبير في النتيجة أصبح دافعًا معنويًا للاعبين بحسب جوارديولا حيث شدد على أن الفريق لا يخسر شيئًا بمحاولة الفوز وأن الإيمان بالقدرة على العودة يمكن أن يحول السيناريو الصعب إلى لحظة تاريخية في مسيرة النادي.

التركيز العقلي قبل التكتيك

أكد جوارديولا أن التحضير النفسي قبل المباراة الحاسمة لا يقل أهمية عن الجوانب الفنية أو التكتيكية قائلاً: "العقل هو مفتاح الفوز في المباريات الكبرى والفريق الذي يملك تركيزًا ذهنيًا عاليًا لا يمكن الاستهانة به أبدًا حتى أمام خصم بحجم ريال مدريد".

ما ينتظر الجماهير

مع هذا التحفيز النفسي يأمل جوارديولا في أن يظهر مانشستر سيتي بروح جديدة وتركيز ذهني عالي وقدرة على تحويل التحدي إلى إنجاز ليقدم مباراة استثنائية أمام جماهيره على ملعب الاتحاد.

وأكد المدرب أن اللاعبين مستعدون للقتال حتى آخر دقيقة من أجل قلب الطاولة وتحقيق نتيجة تاريخية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل جمعة

سوء النية واضح.. رد فعل صادم من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي أمام الترجي

ارشيفية

رفضت ممارسة الرذيلة معه.. طباخ يهشم رأس سيدة ويحاول التخلص من جثتها بالوراق

أسعار الدواجن

البانيه يكسر حاجز ال 250 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

صلاة عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في مصر بالمحافظات.. اعرف توقيت صلاة العيد

عيسي سي

الإدارة نايمة في العسل.. ناقد رياضي يهاجم حكم مباراة الترجي والأهلي

احمد موسي

فساد في فساد.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي

القلب

ثلاثة أطعمة في الثلاجة تضر القلب.. فما هي؟

ترشيحاتنا

موعد عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت.. موعد عيد الفطر 2026 .. دار الإفتاء تحدد موعده الصحيح

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مفتي الجمهورية يهنِّئ الرئيس السيسي والشعب المصري بليلة القدر المباركة

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: لا حل ولا استقرار للمنطقة إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967م

بالصور

الشباب والرياضة بالشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

قبل العيد.. صابون الصبار يعالج مشاكل البشرة

\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة

في عرسٍ قرآني..أزهر الشرقية يكرم حفظة القرآن بمعهد الصفوة بالزقازيق

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

إزالة 33 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد