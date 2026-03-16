مبابي وبيلينجهام يعودان لقائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال

أعلن الإسباني ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد قائمته لمواجهة منافسه مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة ريال مدريد عودة مبابي من جديد للقائمة بجانب جود بيلينجهام الذي غاب لفترة طويلة عن المباريات.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفاخال - ديفيد ألابا - ألكسندر أرنولد، ألفارو كاريراس، فران جارسيا - أنطونيو روديجر - دين هاوسن - دييجو أجوادو - ماريو ريفاس.

خط الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر - سيستيرو - مانويل أنخيل - بالاسيوس - تياجو بيتارتش.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - جونزالو جارسيا - إبراهيم دياز - ماستانتونو.

وغياب عن ريال مدريد كلا من: رودريجو،وداني سيبايوس، و فيرلاند ميندي، إيدير ميليتاو، وراؤول أسينسيو.

وخسر فريق مانشستر سيتي مباراة الذهاب على ملعب "سانتياجو برنابيو" بثلاثة أهداف دون رد بأقدام اللاعب فيديريكو فالفيردي.