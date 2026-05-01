هل يوجد نوع سكر مفيد للقلب أو العقل؟.. جمال شعبان يوضح

رد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، على سؤال: "هل هناك نوع من السكر مفيد للقلب أو العقل؟"، وقال: بالفعل هناك نوع من السكر مفيد للمخ، وهو السكر الذي ينتقل من الدم إلى المخ أو إلى القلب.



وتابع الدكتور جمال شعبان أن تناول الشخص للسكر ثم امتصاصه وانتقاله إلى الكبد، وفي حال عدم وجود إنسولين لتحريكه إلى الخلايا، يسبب مشكلات لأن مستواه يرتفع في الدم، وهذا يمثل خطرًا قد يؤدي إلى جلطات.



وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هناك فرقًا بين الشخص الذي يتناول وجبات تحتوي على السكر ثم يجلس أو ينام، وبين من يتناول هذه الأطعمة ويتحرك.



ولفت إلى أن السكر المثالي للصائم يكون في حدود 126، وأن كل شخص عليه إجراء تحليل سكر بشكل دوري لمعرفة حالته الصحية، مؤكدًا أنه ضد فكرة الطبيب الراحل ضياء العوضي، الذي كان يعتمد على انتظار المرض حتى ظهور الألم، قائلًا: "اكتشاف المرض في البداية يسهل علاجه".



