قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
30 سلعة مخفضة.. قائمة أسعار السلع التموينية 1 مايو 2026
منحة عيد العمال العادية.. بدء صرف 355 مليون جنيه لـ236 ألف عامل عبر منافذ البريد
لماذا نطوف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟.. دلالات روحية وفلسفية عميقة
وول ستريت جورنال: إيران تعمل على نقل النفط عبر السكك الحديدية إلى الصين
بالزيادة.. استعلم عن فاتورة كهرباء مايو 2026
45 دقيقة في البنتاجون.. تحركات أمريكية جديدة ترفع احتمالات استئناف الحرب على إيران
قمة نارية بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري
من غرفة العمليات إلى قمة الدوري المصري.. من هو ماتياس يولنبيك حكم الأهلي والزمالك؟
5 % بشروط.. ضوابط صارمة لمنح العلاوة التشجيعية للموظفين
لابسني عفريت .. كواليس ليلة الرعب في شقة المنيب
الطقس اليوم | استمرار الموجة الحارة .. وتحذيرات من عواصف ترابية
حكم من اعتمر عن نفسه وحج عن غيره .. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من غرفة العمليات إلى قمة الدوري المصري.. من هو ماتياس يولنبيك حكم الأهلي والزمالك؟

ماتياس يولينبيك حكم مباراة الزمالك والأهلى
ماتياس يولينبيك حكم مباراة الزمالك والأهلى
أحمد العيسوي

تتجه أنظار جماهير الكرة نحو المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في واحدة من أكثر مباريات الدوري إثارة وحساسية، وذلك بعد إعلان لجنة الحكام عن إسناد إدارة اللقاء إلى طاقم تحكيم ألماني بقيادة الحكم ماتياس يولنبيك، هذه خطوة تعكس أهمية المباراة ورغبة في خروجها بأعلى درجات الانضباط التحكيمي.

طاقم تحكيم أوروبي لإدارة القمة

اختارت لجنة الحكام طاقماً ألمانياً متكاملاً لإدارة اللقاء، حيث يعاون يولنبيك كل من كريستيان جيتلمان كمساعد أول، وجوناس فيكينماير كمساعد ثان، فيما يتولى توبياس ريخيل مهمة الحكم الرابع. وعلى صعيد تقنية الفيديو، تم تكليف روبرت شرودر بإدارة تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، بمساعدة هنريك برامليج.

يولنبيك.. طبيب في الملاعب

يُعد ماتياس يولنبيك واحداً من الأسماء الصاعدة في سماء التحكيم الأوروبي، حيث يبلغ من العمر 39 عاماً، وبدأ ظهوره في الدوري الألماني "البوندسليجا" عام 2020، قبل أن يحصل على الشارة الدولية مطلع عام 2025.

وما يميز الحكم الألماني ليس فقط أداؤه داخل المستطيل الأخضر، بل أيضاً مسيرته المهنية خارج الملاعب، إذ يعمل كطبيب عظام متخصص، وهو ما يمنحه قدرة إضافية على التعامل مع الحالات البدنية والإصابات أثناء المباريات.

ومن اللافت أن هذه المواجهة ستكون الأولى له في إدارة مباريات تجمع بين الأهلي والزمالك، ما يضيف مزيداً من التحدي والإثارة.

أرقام تعكس جاهزية قوية

يدخل يولنبيك اللقاء بسجل حافل خلال الموسم الجاري، حيث أدار 25 مباراة في مختلف البطولات، من بينها 13 مواجهة في الدوري الألماني، إلى جانب مشاركته في تمهيدي دوري أبطال أوروبا، ومباريات في كأس ألمانيا ودوري الدرجة الثانية.

كما سجل حضوراً دولياً عبر إدارة مباريات ودية وتصفيات لمنتخبات الشباب تحت 21 و19 عاماً، وهو ما يعكس خبرة متزايدة وجاهزية بدنية وفنية تؤهله لإدارة مواجهة بهذا الحجم.

صراع مشتعل على القمة

تأتي المباراة في توقيت بالغ الأهمية، في ظل احتدام المنافسة على صدارة الدوري المصري. حيث يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، متقدماً بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ما يجعل المباراة فرصة ذهبية لتقليص الفارق وإعادة إشعال المنافسة على اللقب.

 

مع اقتراب صافرة البداية، تتزايد التوقعات حول أداء الطاقم التحكيمي الألماني، خاصة في ظل الضغط الجماهيري والإعلامي الكبير الذي يحيط بمباريات القمة. حيث تبقى أعين الجميع معلقة بقرارات الحكم، التي قد تلعب دوراً حاسماً في المباراة.

عظام الزمالك الأهلي الدوري المصري القمة

