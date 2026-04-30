قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

متى يكون الزواج المسيحي باطلا .. ومتى يحق التطليق؟ القانون يجيب

ميرنا رزق

وافق مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين، في خطوة استراتيجية لتنظيم شؤون الأسرة المسيحية، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار النهائي.

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمصريين المسيحيين، واضعا إياه على مائدة البرلمان للمداولة والتصويت خلال الفترة المقبلة.

قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين 

وكان مشروع القانون قد نظم في فصوله الأولى أحكام الخطبة باعتبارها وعدا غير ملزم بالزواج، محددا شروطها وإجراءاتها، كما تناول بالتفصيل أركان الزواج وشروطه وإجراءاته، باعتباره رباطا دينيا مقدسا يتم وفق طقوس كل طائفة.

وفيما يتعلق بالموانع وبطلان الزواج وأحكام التطليق والانحلال المدني، فقد نص المشروع على ما يلي:

أولًا: أحكام عامة

نصت المادة (19) على أنه لا يجوز الطلاق أو الانحلال المدني للزواج بالنسبة للطائفة الكاثوليكية، ولا تسري عليها أي أحكام تتعلق بهذين الأمرين في القانون.

وأكدت المادة (22) عدم جواز التطليق بإرادة أحد الزوجين المنفردة أو باتفاقهما، سواء بشكل صريح أو بالتحايل، على أن يكون التطليق فقط وفق الأسباب المحددة في القانون.

كما ألزمت المادة (23) المحكمة بعرض الصلح على الزوجين في دعاوى التطليق أو الانحلال المدني، وفي حال تغيب أحدهما دون عذر يُعد رافضا للصلح، وتفصل المحكمة في الدعوى على هذا الأساس.

ثانيًا: موانع الزواج

حددت المادة (29) موانع الزواج بسبب القرابة، حيث لا يجوز الزواج بين الأصول والفروع، أو بين الإخوة والأخوات ونسلهم، أو بين الأعمام والعمات والأخوال والخالات.

كما نصت المادة (30) على حالات إضافية تمنع الزواج، منها:

  • الزواج من أصول الزوجة أو فروعها.
  • الزواج من زوجات الأصول أو الفروع.
  • الزواج من أخت الزوجة وأقاربها المباشرين.

ثالثًا: بطلان الزواج

أوضحت المادة (38) الحالات التي يُعد فيها الزواج باطلاً، ومن أبرزها:

  • عدم توافر الرضا الصحيح لأحد الطرفين.
  • عدم إتمام المراسم الدينية علنا بحضور شاهدين.
  • عدم بلوغ السن القانونية.
  • وجود مانع قرابة.
  • الزواج في حالة قيام زواج آخر قائم.
  • زواج القاتل عمدا من زوجة قتيله إذا كان القتل بقصد الزواج.

رابعًا: انتهاء الزواج (التطليق)

نصت المادة (43) على أن الزواج ينتهي بوفاة أحد الزوجين أو بالتطليق.

وحددت المادة (44) حالات طلب التطليق، وتشمل:

  • الزنا.
  • تغيير الديانة.
  • الشذوذ الجنسي أو المعاشرة غير الطبيعية.
  • الهروب أو المبيت مع شخص غريب دون علم الطرف الآخر.
  • التحريض على الفجور أو الزنا.

خامسًا: الانحلال المدني للزواج

نصت المادة (48) على أنه يجوز لطائفتي الأقباط الأرثوذكس والإنجيلية طلب الانحلال المدني للزواج أمام المحكمة، في حال استمرار الانفصال لمدة ثلاث سنوات متصلة مع استحالة استمرار الحياة الزوجية.

وتأتي هذه المواد ضمن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، والذي لا يزال قيد المناقشة داخل مجلس النواب، تمهيدا لإقراره بشكل نهائي، بما يضع إطارا قانونيا شاملا ينظم الزواج وأحكامه وإنهاءه لدى المسيحيين في مصر.

الوزراء مجلس النواب قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الزواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

