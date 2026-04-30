قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار السجائر بعد الزيادة 25% في مستهدفات ضرائب التبغ
الكيلو بـ200 جنيه.. قائمة أسعار الأضاحي قبل العيد
الأحزاب: عيد العمال يؤكد انحياز الدولة للعامل المصري في الجمهورية الجديدة
رحلة لقمة العيش من الفيوم لأكتوبر .. دفن جثماني شابين سقطا من أعلى سقالة
حادث مروع بمؤسسة الزكاة.. ميكروباص يدهس المارة ويقتحم محلًا
نوتنجهام فورست يفوز على أستون فيلا في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي
صاحب مخبز: عيش الشعير أغلى من القمح بسبب التكلفة والإقبال مرتبط بالفائدة الصحية
بالأسماء .. حركة تكليفات جديدة في قطاع البترول
الدفاع الجوي الإيراني .. دوي انفجارات بطهران في الاشتباك مع طائرات مسيرة
منتخب المصارعة الحرة تحت 20 سنة يتوج بكأس البطولة الأفريقية
نظام الطيبات تحول لديانة جديدة بالسوشيال ميديا .. جمال شعبان ينفعل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصير الحضانة حال الزواج الثاني في مشروع قانون المصريين الأحرار

يواصل موقع صدى البلد تقديم خدماته المعلوماتية لقرائه، عبر استعراض أبرز ملامح مشروع قانون «حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري»، المقدم من حزب المصريين الأحرار، في إطار توجه تشريعي يستهدف إعادة تنظيم العلاقات الأسرية بعد الانفصال، مع ترسيخ مبدأ أن مصلحة الطفل هي المعيار الحاكم في جميع القرارات.

وفي هذا السياق، أفرد المشروع بابًا خاصًا لحماية الأبناء في حال زواج أحد الوالدين بعد الطلاق أو الانفصال، حيث نص على خضوع هذه الحالات لرقابة محكمة الأسرة المختصة، بما يضمن عدم الإضرار بالمصلحة الفضلى للأبناء.

ويمنح المقترح المحكمة سلطة اتخاذ ما يلزم للتحقق من أثر الزواج الجديد على الأطفال، بما في ذلك إجراء أبحاث اجتماعية ونفسية، أو ندب خبراء متخصصين لتقييم البيئة الأسرية الجديدة بشكل دقيق.

كما يُلزم المشروع المحكمة عند تقدير الموقف بمراعاة مجموعة من المعايير، من بينها الاستقرار النفسي والاجتماعي للأبناء، واستقرار بيئتهم المعيشية والتعليمية، وسلوك الطرف الجديد داخل الأسرة، ومدى توافر بيئة آمنة خالية من الإيذاء أو الإهمال.

وفي حال ثبوت وجود ضرر فعلي أو خطر جدي على الأبناء، يتيح القانون للمحكمة اتخاذ قرارات حاسمة، من بينها تعديل أو نقل الحضانة بشكل مؤقت أو دائم، بما يضمن حماية الطفل من أي آثار سلبية محتملة.

كما تضمن المشروع تعزيزًا لقواعد الإثبات داخل منازعات الأسرة، حيث أقر بحجية الدليل الإلكتروني متى ثبتت سلامته ومصدره، مع السماح للمحكمة بالاستناد إلى القرائن القضائية في القضايا ذات الطبيعة الحساسة، خاصة تلك المتعلقة بالإيذاء النفسي أو النزاعات المالية أو حقوق الأبناء.

وفي إطار تعزيز الحماية القانونية، حظر المشروع العبث أو إتلاف أو إخفاء أي دليل يتعلق بمنازعات الأبناء، مع اعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون حال التعمد، كما منح المحكمة صلاحيات الاستعانة بالخبراء في المجالات النفسية والاجتماعية والرقمية لتقييم الأدلة.

كما شدد على حظر إيذاء الأبناء داخل المسكن من أي طرف مقيم معهم، سواء كان زوج الأم أو زوجة الأب أو غيرهم، مع اعتبار أي فعل من هذا النوع جريمة يعاقب عليها القانون.

ويعزز المشروع اختصاص محاكم الأسرة بشكل حصري في جميع المنازعات المتعلقة بحقوق الأبناء، مع منع التحايل على الاختصاص أو تجزئة الدعاوى أو إساءة استخدام الحق في التقاضي، بما يضمن سرعة الفصل وتحقيق العدالة.

ترشيحاتنا

أرشيفية

شقيقة حادث تبديل الجثامين في زفتى : استلمنا جثمانًا بالخطأ وتفاجأنا بتغيير الملامح .. وتصحيح الواقعة قبل الدفن

جانب من الحدث

مشروع التطوير المؤسسي .. محافظ الوادي الجديد تلتقي نائب محافظ جنوب سيناء

اجتماع محافظ المنوفية

استنفار صحي بالمنوفية لمواجهة ناقلات الأمراض .. خطة استباقية لـ صيف آمن

بالصور

طريقة عمل جيلي بالفواكه.. حلوى منعشة وسهلة التحضير

ألين أرفليان تعود إلى الشاشة بـ لعبة العقرب .. تجربة نفسية مشوّقة

مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد .. ليست كلها صحية كما تظن

دراسة تغير المفاهيم : التوقيت المناسب لممارسة الرياضة يؤثر على صحة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

