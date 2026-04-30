منتخب المصارعة الحرة تحت 20 سنة يتوج بكأس البطولة الأفريقية

حصد المنتخب المصري للمصارعة الحرة تحت 20 سنة كأس البطولة الأفريقية للمصارعة بعد حصد 7 ميداليات ذهبية خلال المنافسات المقامة في الصالة المغطاة باستاد برج العرب حتى 5 مايو المقبل بمشاركة 31 دولة.

وجاءت مصر في المركز الأول في منافسات المصارعة الحرة بإجمالي 7 ميداليات ذهبية فيما جاءت الجزائر في المركز الثاني وجنوب إفريقيا في المركز الثالث.

وحصد الميداليات الذهبية كل من: زياد حجاج محمد في منافسات وزن 61 كجم، محمد حامد مصطفى في منافسات وزن 65 كجم، كامل عمرو عبدو في منافسات وزن 74 كجم، يحيى عماد عبد الرحمن في وزن 79 كجم، يحيى حسن عبد الستار علاوة في منافسات وزن 86 كجم، أنس علي في منافسات وزن 92 كجم، أحمد طارق فتحي في منافسات وزن 97 كجم.

ويبلغ إجمالي عدد المشاركين في بطولة إفريقيا للمصارعة نحو 500 لاعب ولاعبة، إلى جانب الأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة للبعثات، ما يعكس قوة المنافسة في بطولة إفريقيا للمصارعة.

وتشارك مصر في البطولة ببعثة تضم 106 لاعبًا ولاعبة، في مختلف المراحل السنية، في إطار السعي لتحقيق نتائج متميزة على أرضها وبين جماهيرها، خاصة في ظل أهمية بطولة إفريقيا للمصارعة في إعداد اللاعبين للبطولات الكبرى.

وتعد البطولة الإفريقية للمصارعة واحدة من أبرز البطولات القارية، حيث تمثل محطة مهمة لمنتخب مصر للمصارعة من أجل الظهور بأفضل مستوى فني، خاصة في ظل مشاركة لاعبي الكبار والشباب تحت 20 عامًا والناشئين تحت 17 عامًا، ضمن خطة الإعداد للبطولات الدولية والأولمبية المقبلة، ما يعزز من قيمة بطولة إفريقيا للمصارعة.