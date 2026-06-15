عشان ماتتخنش.. طرق الوقاية من السمنة

تعد السمنة من المشكلات الصحية التي يعاني منها عدد كبير من الأشخاص وتؤدي لمضاعفات خطيرة تؤثر على مختلف أجهزة الجسم مثل أمراض القلب والشرايين وأمراض الخصوبة والمفاصل.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم طرق الوقاية من السمنة.

أجرِ تغييرات بسيطة

هل لديك عادة تناول وجبة خفيفة يومية أو مشروب مُنشّط، مثل مشروب سكري غني بالسعرات الحرارية

فكّر في استبداله حيث أن 150 سعرة حرارية إضافية فقط يوميًا قد تُضيف ما يصل إلى 10 أرطال إضافية في السنة و هذا يُعادل كيسًا صغيرًا من رقائق البطاطس، أو قطعتين من كعك الساندويتش المحشو.



أضف نشاطًا بدنيًا

بدلاً من ذلك، فكر فيما يمكنك فعله لحرق 150 سعرة حرارية إضافية في اليوم من خلال إيجاد نشاط مناسب لك ولمستوى لياقتك البدنية.



تسوق بوعي

خزّن منزلك بالأطعمة الصحية واحتفظ بالحلويات والمأكولات الخفيفة للمناسبات الخاصة عندما تخرج.



عزز صحتك العامة

قلل من استخدامك للشاشات، واخرج واستنشق الهواء النقي.

تحكم في التوتر وحاول الحصول على قسط كافٍ من النوم للحفاظ على توازن هرموناتك

ركز على التغييرات الإيجابية والأنشطة الصحية بدلاً من التركيز على تأثير جهودك على وزنك.