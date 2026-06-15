قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يحذر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية
تراجع البلطي لـ71 جنيها.. وانخفاض الجمبري وقشر البياض | أسعار الأسماك اليوم
أزمة العدادات الكودية تحت قبة البرلمان بحضور وزر الكهرباء و مطالب بوقف السعر الموحد
خارجية النواب: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج متكامل للتعاون العربي
الماتش الساعة كام؟.. بالتردد| 15 قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وبلجيكا
أهان والديه..ضبط الإبن العاق بتهمه الاعتداء على أسرته بطنطا والنيابة تقرر حبسه
ليس دوكو وحده.. ثنائي مرعب في صفوف بلجيكا أمام منتخب مصر
القاهرة وواشنطن على الطاولة في قمة السبع.. وغياب نتنياهو يلفت الأنظار
بعد إجراء عملية فى المخ.. دعوات أن يتجاوز الفنان محمد مرزبان الساعات المقبلة بسلام
انقسام حاد في إسرائيل.. بن غفير وسموتريتش يصفان اتفاق أمريكا وإيران بـ"الصفقة السيئة"
الدولة وحدها تحمينا.. رئيس لبنان: طريق السلام صعب ونملك الإرادة لتحقيقه
مونديال 2026.. عماد متعب يتصدر قائمة هدافي مواجهات مصر وبلجيكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد قافلة للكشف على أطفال قويسنا مجانًا

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

تزامناً مع إحتفالات  محافظة المنوفية بعيدها القومي ، تفقد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية القافلة التنموية ( الطبية ، الغذائية ) التي نظمتها جمعية الهلال الأحمر المصري بمؤسسة الرعاية الإجتماعية للأطفال بقويسنا " الأحداث "  لتوقيع الكشف الطبي بالمجان ، وذلك فى إطار التعاون الوثيق والدائم بين المحافظة وجمعية الهلال الأحمر المصري للوصول للفئات الأولى بالرعاية لتخفيف العبء عن كاهلهم وضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية  .

رافقه محمد موسي نائب المحافظ ، النائب محمد موسي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري ، المهندس مصطفي بسيوني نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ،  صبري البقيري مدير مديرية التضامن الإجتماعي ، الدكتور عمرو مصطفي وكيل وزارة الصحة ، هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة قويسنا .

حيث تفقد محافظ المنوفية الدار والتي تضم 53 طفل للاطمئنان على مستوى وجودة الخدمات المتنوعة والمقدمة لهم لتوفير ما يلزمهم من إحتياجات ، وأطلع على التخصصات الطبية المشاركة بالقافلة واستمع المحافظ إلى شرح حول آلية العمل والخدمات المقدمة  والتي تشمل تخصصات ( الباطنة – الأطفال – عظام – الجلدية) بهدف تقديم الرعاية الصحية والنفسية للأطفال .

كما تضمنت القافلة توزيع أدوات نظافة شخصية ومواد غذائية وملابس جديدة وأحذية ، وكذا تدشين صيدلية بالدار لتوزيع أدوية بالمجان .

وخلال تفقده وجه محافظ المنوفية بتقديم  دعم عيني ( لحوم ، مواد غذائية ) دعماً للدار  ، مثمناً الدور الرائد لجمعية الهلال الأحمر وما تقوم به من تنظيم العديد من القوافل الطبية لتعزيز مظلة الرعاية الطبية والوصول للفئات الأكثر احتياجًا لتحسين جودة الخدمات ، مؤكداً حرصه وإهتمامه بكافة مؤسسات دور الرعاية  بالمحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتوفير جو من الأمان والراحة لهم كونهم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع .

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية الهلال الأحمر العيد القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 بـ 6250 جنيها

الزمالك

التواصل مع فيفا.. بشرى لجماهير الزمالك بشأن قضايا النادي

الرئيس السيسي و محمد بن زايد

قمة مصرية إماراتية.. الرئيس السيسي يستقبل بن زايد اليوم لبحث الملفات المشتركة

ترشيحاتنا

اروبوت Tesla Optimus

الروبوتات تجبر تسلا على إيقاف إنتاج هذه السيارات للأبد

أجهزة كمبيوتر مكتبية

هواوي تطلق أجهزة كمبيوتر مكتبية تعمل بنظام التشغيل HarmonyOS في سبتمبر المقبل

ريد ماجيك 11 إس برو

بميزات احترافية.. إليك أفضل هاتف ألعاب في 2026

بالصور

لتنمية البحيرات والمسطحات المائية..إطلاق 600 ألف زريعة أسماك ببحر أبو الأخضر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم

كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات فقط.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم
كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات فقط.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم
كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات فقط.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم

نيللي كريم: لم أعد أبحث عن البطولة المطلقة.. وأرفض استنزاف الممثل في التصوير| حوار

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

بدون حقن.. طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود

طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود
طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود
طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود

فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد