محافظ المنوفية يتفقد قافلة للكشف على أطفال قويسنا مجانًا

تزامناً مع إحتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي ، تفقد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية القافلة التنموية ( الطبية ، الغذائية ) التي نظمتها جمعية الهلال الأحمر المصري بمؤسسة الرعاية الإجتماعية للأطفال بقويسنا " الأحداث " لتوقيع الكشف الطبي بالمجان ، وذلك فى إطار التعاون الوثيق والدائم بين المحافظة وجمعية الهلال الأحمر المصري للوصول للفئات الأولى بالرعاية لتخفيف العبء عن كاهلهم وضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

رافقه محمد موسي نائب المحافظ ، النائب محمد موسي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري ، المهندس مصطفي بسيوني نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ، صبري البقيري مدير مديرية التضامن الإجتماعي ، الدكتور عمرو مصطفي وكيل وزارة الصحة ، هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة قويسنا .

حيث تفقد محافظ المنوفية الدار والتي تضم 53 طفل للاطمئنان على مستوى وجودة الخدمات المتنوعة والمقدمة لهم لتوفير ما يلزمهم من إحتياجات ، وأطلع على التخصصات الطبية المشاركة بالقافلة واستمع المحافظ إلى شرح حول آلية العمل والخدمات المقدمة والتي تشمل تخصصات ( الباطنة – الأطفال – عظام – الجلدية) بهدف تقديم الرعاية الصحية والنفسية للأطفال .

كما تضمنت القافلة توزيع أدوات نظافة شخصية ومواد غذائية وملابس جديدة وأحذية ، وكذا تدشين صيدلية بالدار لتوزيع أدوية بالمجان .

وخلال تفقده وجه محافظ المنوفية بتقديم دعم عيني ( لحوم ، مواد غذائية ) دعماً للدار ، مثمناً الدور الرائد لجمعية الهلال الأحمر وما تقوم به من تنظيم العديد من القوافل الطبية لتعزيز مظلة الرعاية الطبية والوصول للفئات الأكثر احتياجًا لتحسين جودة الخدمات ، مؤكداً حرصه وإهتمامه بكافة مؤسسات دور الرعاية بالمحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتوفير جو من الأمان والراحة لهم كونهم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع .