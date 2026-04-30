آدم حول يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا التأهيلية للاسكواش

تأهل نجم نادي وادي دجلة، آدم حول، المصنف 89 عالميًا، إلى نهائي بطولة العالم التأهيلية لأفريقيا 2025-2026، بعد فوزه في الدور نصف النهائي على منافسه محمد جوهر، المصنف 93 عالميًا، بنتيجة 3-0.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 11-5، 11-7، 11-2، في مباراة استغرقت 40 دقيقة، ليؤكد تفوقه ويواصل مشواره بنجاح نحو اللقب.

وبهذا الفوز، يقترب آدم حول من التتويج بالبطولة، حيث يواجه في النهائي اللاعب ياسين شهدي، المصنف 70 عالميًا، يوم 1 مايو، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها لتقديم أداء قوي وحصد اللقب.

وتُعد بطولة العالم التأهيلية لأفريقيا 2025-2026 واحدة من أبرز بطولات الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، وتُقام في الجيزة بمصر، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الاسكواش من مختلف دول العالم.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية للبطولة 10,100 دولار أمريكي، بواقع 5,050 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات، ما يعكس أهمية البطولة وقوتها التنافسية ضمن أجندة بطولات PSA العالمية.