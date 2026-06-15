نطوا من فوق السور .. الداخلية تكشف حقيقة سرقة مدرسة بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب بقيام مجموعة من الطلاب بالدلوف لإحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وسرقة محتوياتها.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وبسؤال مدير المدرسة المشار إليها أفاد بعدم وجود ثمة مسروقات بالمدرسة وأن الظاهرين بمقطع الفيديو (7 طلاب بالمدرسة – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) قاموا بالدلوف للمدرسة واللهو بداخلها والصعود أعلى السطح عقب إنتهاء اليوم الدراسى بتاريخ

13/ الجارى ، وتم التنبيه عليهم وأخذ التعهد اللازم على أهليتهم بعدم التواجد بالمدرسة عقب إنتهاء اليوم الدراسى مرة أخرى.



أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (له معلومات جنائية – مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو والإدعاء على غير الحقيقة بقيام الأشخاص الظاهرين بسرقة محتويات المدرسة بقصد رفع نسبة المشاهدات على صفحته وتحقيق أرباح مالية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



