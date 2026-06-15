مسكها من إيدها .. القبض على سائق توك توك تعدى على فتاة بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد مركبة "توك توك" بالتعدى على كريمته بالسب بالإسماعيلية.



بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مدرس – مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب) وبسؤاله قرر بتضرره من سائق مركبة "توك توك" لقيامه بالتعدى على كريمته "طالبة" بالسب وجذبها من ذراعها حال نزولها من التوك توك قيادته لخلافات بينها حول قيمة الأجرة ، وبسؤالها أيدت ذلك.



أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك بدون لوحات معدنية" الظاهرة بمقطع الفيديو ، وقائدها (مقيم بالإسماعيلية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات.



تم التحفظ على المركبة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.