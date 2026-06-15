هددهم بإحراق المنزل .. القبض على عاطل ضرب والده وشقيقته في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام شقيقها بالتعدى عليها ووالدهما بالضرب والتهديد بإضرام النيران بمسكنهم بالغربية.



بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا) وبسؤالها قررت بتضررها من شقيقها لإعتياده التشاجر مع والده لوجود خلافات أسرية بينهم وسابقة تهديدها بإضرام النيران بمسكنهم ، وبتاريخ 12/ الجارى قام المذكور بالتعدى بالضرب عليه وإحداث إصابته حال تواجده بالمنزل ، لمطالبته لهما بإعطائه مبالغ مالية بشكل متكرر وكذا إصطحابه لأصدقائه بالمنزل محل إقامتهما بالرغم من إعتراضهما على ذلك .. وبسؤال والد "المعتدى عليه بمقطع الفيديو" أيد ذلك .



أمكن ضبط المذكور ( عاطل " معروف عنه سوء سلوكه" ) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

