مصرع عجوز مسن بطعنات غادرة علي يد نجل عمه بسبب خلافات حول ري الأرض بالمحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل من إلقاء القبض عاطل أنهي حياة عجوز مسن في نهاية العقد الخامس من عمره بطعنات غادرة إثر خلافات علي ري الأرض الزراعية بقرية شبرا بابل بنطاق دائرة مركز المحلة.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة مصرع المدعو "م.ن"49 سنة مدرس ازهري علي يد نجل عمه للخلافات أسرية بنطاق شوارع قرية شبرا بابل بنطاق دائرة المركز.

خلافات أسرية

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

سقوط المتهم

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة من ضبط المتهم مرتكب الواقعة وبحوزته أداة حادة مستخدمه في الجريمة .

عرض علي جهات التحقيق



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحجز المتهم علي ذمة التحقيقات.