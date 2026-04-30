قائمة بيراميدز في مواجهة إنبي بالدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة إنبي في إطار بطولة الدوري.

ويحل إنبي ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الخامسة من مجموعة البطولة للدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد حمدي إبراهيم - زياد شاكر خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - أحمد توفيق - باسكال فيري - مروان عصام - وليد الكرتي خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.