غدا افتتاح ملعب متعدد بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد بعد تطويره

يفتتح غدا المهندس بسام فضل رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد وعدد من المسئولين بوزارتى الشباب والرياضة و الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الملعب المتعدد بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد بعد تطويره بأعلى المستويات الرياضية وبحضور محمد طلعت أبو النصر رئيس الشركة المنفذة، وذلك فى إطار خطة الدولة للاهتمام بمراكز الشباب.

يحضر حفل الافتتاح عدد كبير من الرياضين ورواد مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد وأبناء المدينة الذين قدموا الشكر لجهاز الشيخ زايد ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة على ماقدموه وقاموا به من طفرة حقيقية داخل مركز الشباب وإنشاء ملعب متعدد بأعلى المواصفات الرياضية لممارسة ألعاب كرة السلة والطائرة واليد والقدم وغيرها من الألعاب .

من جانبه قال المهندس بسام فضل رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد أن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية حريصة على تطوير جميع المرافق والخدمات التى تقدم للمواطنين فى المدن الجديدة وأن جهاز الشيخ زايد يعمل وفق خطة طموحة للارتقاء وتطوير جميع مراكز الشباب بالمدينة وتوفير ملاعب رياضية على أعلى مستوى من الجودة والمواصفات العالمية للملاعب التى يتم إنشاؤها وتطويرها من خلال دعم ومساندة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بالمدينة لدعم الرياضين فى الألعاب المختلفة.

وأضاف المهندس بسام فضل أن المهندسة راندة المنشاوى وزيرة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة تعمل بشكل متواصل وحقيقى لدعم جميع المنشآت التى تعود بالنفع على المواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة له.

من جانبه قال محمد طلعت أبو النصر رئيس الشركة المنفذة أن ماقام به فى تطوير مركز شباب الشيخ زايد وإنشاء ملعب متعدد واجب تجاه مدينة الشيخ زايد التى تنشئ بها عدد من المشروعات العقارية الكبرى وأن المبادرة جاءت من المهندس بسام فضل رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد الذى يقدم كل الدعم للمطورين العقارين بالمدينة ويذلل كل العقبات من أجل سرعة الإنجاز وتوفير فرص عمل دائمة للشباب، والعمل على الارتقاء بالخدمات لأبناء مدينة الشيخ زايد.

أضاف محمد طلعت أن الدور المجتمعى للشركات والمؤسسات الكبرى لا يجب أن يكون اختيارا بل قرارا فى دعم قدرات الدولة فى الارتقاء بالخدمات التى تقدم للمواطنين وعلى رأسها المؤسسات الشبابية التى تدعم الشباب وتوفر لهم بيئة حقيقية لممارسة الرياضة والمنافسة فى الألعاب المختلفة. وأن الدولة تقيم الكثير من المشروعات الرياضية الكبرى فى المدن الجديدة والمحافظات وأن يد المستثمرين يجب أن تكون يدا بيد مع الدولة حيث أن النفع من المشروعات العامة يحقق الإستفادة للجميع ويدعم الاستثمار.