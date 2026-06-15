لفتة طريفة من نائبة لرئيس المجلس: “أحب ينادي على اسمي دنيا هاني سيف”

في لفتة طريفة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، علقت النائبة دنيا هاني سيف فور حصولها على الكلمة قائلة: “أحب ينادي على اسمي دنيا هاني سيف” وذلك بعدما نادى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي على اسمها للحديث خلال مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025، بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو.

ووجهت النائبة الشكر لرئيس مجلس النواب، مؤكدة دعمها للاتفاقية وأهمية الاستفادة منها بما يحقق أهدافها لصالح المواطنين، مع ضروره الالتزام بالجداول الزمنية.

وكان النائب شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قد استعرض تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، موضحًا أن التعديل المقترح يستهدف تنظيم مدد وتوقيتات تنفيذ المنحة بما يضمن استكمال الاستفادة من التمويل المخصص لدعم برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح التقرير أن التعديل الثاني يتضمن عددا من البنود، من بينها تعديل تعريف الموعد النهائي للسحب ليصبح في 30 يونيو 2026، مع إمكانية إجراء أي سحب إضافي بعد هذا التاريخ وفقًا للضوابط المحددة، بما يتيح استكمال الاستفادة من التمويل المخصص للاتفاقية.