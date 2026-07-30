رئيس مدغشقر : حريصون على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر بجميع المجالات

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أكد رئيس جمهورية مدغشقر ميكائيل راندريانيرينا ، حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر في كافة المجالات الصناعية والتنموية.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس جمهورية مدغشقر للهيئة العربية للتصنيع والوفد رفيع المستوى بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري ورئيس الهيئة اللواء ا.ح مهندس مختار عبداللطيف.

واشار الى أهمية تنسيق الجهود مع الهيئة لتحقيق التكامل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في كافة الموضوعات ذات محل الاهتمام المشترك.

كما أعرب عن تقدير جمهورية مدغشقر حكومة وشعبا لجمهورية مصر العربية ولدورها الرائد في القارة الإفريقية، ومجهوداتها لتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار، خصوصاً في ضوء مساهمتها الفعالة في دفع جهود العمل الإفريقي المشترك.

تأتي هذه الزيارة في إطار الخطوات الناجحة التي تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز أوجه الشراكة والتعاون وزيادة حجم التجارة البينية مع الدول الإفريقية الشقيقة.

وتم خلال الزيارة، بحث تعزيز آليات التعاون والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية كافة احتياجات المشروعات التنموية والصناعات الدفاعية والأمنية بجمهورية مدغشقرالشقيقة وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مختلف مجالات التصنيع.

ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية، وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات الصناعية والاقتصادية، وفتح منافذ جديدة للتصدير في إفريقيا.

وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات المشتركة بين البلدين وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون من خلال فتح مجالات جديدة ، مؤكدا اهتمام الهيئة العربية للتصنيع للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية بجمهورية مدغشقر الشقيقة.

وخلال تفقده، معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع ،أعرب رئيس جمهورية مدغشقر الشقيقة عن إعجابه بالتقنيات التصنيعية المتطورة بمنتجات الهيئة الدفاعية من المركبات المدرعة وناقلات الجنود ومنظومات الدفاع... وايضا سيارات مكافحة الحرائق والإسعاف ونقل الأموال والمراكز التكنولوجية المتنقلة ATM وسيارات ماكينات الأموال والصناعات الطبية والإلكترونية والطاقة المتجددة والحلول المختلفة لاستخدام الطاقة الشمسية في الأغراض المختلفة والعديد من الصناعات المتنوعة.