رئيس الإمارات ونظيره الصربي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين

بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس صربيا الكسندر فوتشيتش، مختلف جوانب التعاون بين البلدين خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي تخدم أولوياتهما التنموية.. وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس فوتشيتش في إطار زيارة عمل يقوم بها إلى صربيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الخميس.

وأكد الجانبان حرصهما المشترك على مواصلة العمل على تطوير العلاقات الإماراتية ــ الصربية وبناء شراكات تنموية مستدامة تعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما.

وثمن الشيخ محمد بن زايد حرص الرئيس فوتشيتش على تطوير علاقات البلدين وازدهارها.

ووجه رئيس الإمارات في هذا السياق بتخصيص منح دراسية لطلبة صربيا في جامعات الإمارات تشمل مختلف التخصصات مع التركيز على مجالات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها وذلك في إطار حرصه على تعزيز التعاون العلمي وبناء شراكات تعليمية بين البلدين.. وأعرب الرئيس الصربي عن شكره وتقديره لمبادرة سموه..مؤكدا أهمية هذه المبادرة التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين.

كما تناول الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.