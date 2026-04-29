ضمن احتفالات عيد تحرير سيناء.. وزير الشباب والرياضة يلتقي محافظ شمال سيناء بديوان عام المحافظة

التقي وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بديوان عام المحافظة، وذلك قبل بدء زيارة السيد الوزير لمحافظة شمال سيناء وتفقد عدد من البرامج والمنشات بها.

تقدم وزير الشباب والرياضة بالتهنئة بالذكرى الرابعة والاربعون لتحرير سيناء المجيدة واسترداد قطعة غالية من ارض مصر مرة اخرى.

مؤكدا أن زيارته لشمال سيناء تحمل رسائل واضحة تؤكد اهتمام الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأبناء سيناء، والعمل على دمجهم الكامل في مسارات التنمية الشاملة، مشددًا على أن وزارة الشباب والرياضة تتحرك وفق رؤية وطنية تستهدف الاستثمار في الإنسان المصري، باعتباره حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة.

واضاف وزير الشباب والرياضة أن التنمية البشرية وبناء الإنسان يأتيان على رأس أولويات الدولة المصرية، وأن أبناء سيناء جزء أصيل من معركة البناء والتنمية، من خلال توسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية، بما يعزز الهوية الوطنية ويرسخ قيم الولاء والانتماء.

من جانبه، رحب محافظ شمال سيناء، اللواء خالد مجاور، بزيارة وزير الشباب والرياضة، مؤكدًا أن الجولة تمثل دعمًا مباشرًا من الدولة لأبناء المحافظة، وتعكس حجم الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لشمال سيناء في مختلف القطاعات.

مشددا على ان محافظة شمال سيناء تشهد مرحلة جديدة من التنمية المتكاملة، وان زيارة وزير الشباب والرياضة تمثل دفعة قوية لقطاعي الشباب والرياضة، وتؤكد أن بناء الإنسان السيناوي يأتي بالتوازي مع مشروعات التنمية والبنية الأساسية.