رياضة

وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب مصر للجمباز بعد تألقه في البطولة الأفريقية

منتخب مصر للجمباز
منتخب مصر للجمباز
عبدالله هشام

استقبلت وزارة الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر للجمباز الفني، عقب مشاركتهم المتميزة في البطولة الأفريقية للجمباز الفني 2026 في نسختها التاسعة عشرة، والمقامة حاليًا في العاصمة الكاميرونية ياوندي، والتي شهدت سيطرة مصرية واضحة على منصات التتويج بمشاركة منتخبات من مختلف الدول الأفريقية، حيث كان في استقبال البعثة الدكتور أحمد مختار، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي.

وواصل أبطال وبطلات منتخب مصر للكبار والناشئين تألقهم اللافت، حيث نجحوا في تحقيق العديد من الميداليات المتنوعة في مختلف الأجهزة، إذ توج محمد عبد القوي بالميدالية الذهبية في نهائيات جهاز حصان الحلق، كما أحرز مازن السيد ميداليتين ذهبيتين في نهائيات جهازي الحركات الأرضية والحلق، فيما حصد عبد الله شعراوي ثلاث ميداليات فضية في نهائيات أجهزة الحركات الأرضية وحصان الحلق والحلق.

وعلى مستوى الكبار، واصل البطل الأولمبي عمر العربي تألقه محققًا الميدالية الذهبية في نهائيات جهاز الحلق، بينما حصل عمر الشبكي على الميدالية الفضية في نهائيات جهاز حصان الحلق، إلى جانب الميدالية البرونزية في نهائيات جهاز الحلق. كما حقق محمد منتصر ميدالية ذهبية في نهائيات جهاز حصان الحلق، وأخرى برونزية في نهائيات جهاز الحركات الأرضية.

وفي منافسات الناشئات، حصدت جوزال الجارحي الميدالية الفضية في نهائيات جهاز حصان القفز، كما حققت ملك مقلد الميدالية الفضية في نهائيات جهاز المتوازي.

ونجحت تيا الميداني في التتويج بميداليتين، حيث أحرزت الذهبية في نهائيات جهاز المتوازي، والبرونزية في نهائيات جهاز حصان القفز، فيما حصلت سيرين أبو الهدى على الميدالية البرونزية في نهائيات جهاز حصان القفز.

وتضم قائمة منتخب مصر للرجال كلًا من: عمر العربي، محمد عفيفي، عمر الشبكي، مصطفى أحمد، ويحيى زكريا، فيما تضم قائمة منتخب السيدات: جنى محمود، جنى عبد السلام، جودي عبد الله، سيرين أبو الهدى، وكلودين سليمان. كما يضم منتخب الناشئين: عبد الله شعراوي، بلال الجزار، مازن السيد، محمد عبد القوي، ومعاذ أبو ورد، بينما تضم قائمة الناشئات: خديجة مظهر، مليكة أحمد، ملك مقلد، تيا الميداني، وجوزال الجارحي.
وترأست البعثة الدكتورة لمياء علي عبدالرحمن، نائب رئيس الاتحاد المصري للجمباز وعضو المكتب الاستشاري بالاتحاد الدولي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم .. قفزة مفاجئة في البنوك الآن

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ.. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم .. ارتفاع الدواجن البيضاء وهبوط البيض

الأهلي والزمالك

غيابات تضرب القمة.. الأهلي والزمالك في اختبار صعب قبل موقعة الحسم بالدوري

سعر الذهب اليوم في مصر 28 أبريل 2026 تحديث الصاغة الآن

سعر الذهب اليوم في مصر 28 أبريل 2026 .. تحديث الصاغة الآن

ترشيحاتنا

ناموري تراوري

انفراجة.. الاتحاد الدولي لكرة القدم يرفع إيقاف القيد عن الاتحاد السكندري

محمد صلاح

محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ.. نجم ليفربول بين عظماء البريميرليج

أنريكي

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

بالصور

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

صدمة لعشاقها.. علامة كبرى تودع سيارتها الشهيرة للأبد

كرايسلر
كرايسلر
كرايسلر

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية تدمر أعصابك في صمت

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت

كيا تاسمان تواجه أسوأ انخفاض بمبيعات في تاريخها

كيا تاسمان
كيا تاسمان
كيا تاسمان

فيديو

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

ديو شيرين وحماقي

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد