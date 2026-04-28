وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب مصر للجمباز بعد تألقه في البطولة الأفريقية

استقبلت وزارة الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر للجمباز الفني، عقب مشاركتهم المتميزة في البطولة الأفريقية للجمباز الفني 2026 في نسختها التاسعة عشرة، والمقامة حاليًا في العاصمة الكاميرونية ياوندي، والتي شهدت سيطرة مصرية واضحة على منصات التتويج بمشاركة منتخبات من مختلف الدول الأفريقية، حيث كان في استقبال البعثة الدكتور أحمد مختار، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي.

وواصل أبطال وبطلات منتخب مصر للكبار والناشئين تألقهم اللافت، حيث نجحوا في تحقيق العديد من الميداليات المتنوعة في مختلف الأجهزة، إذ توج محمد عبد القوي بالميدالية الذهبية في نهائيات جهاز حصان الحلق، كما أحرز مازن السيد ميداليتين ذهبيتين في نهائيات جهازي الحركات الأرضية والحلق، فيما حصد عبد الله شعراوي ثلاث ميداليات فضية في نهائيات أجهزة الحركات الأرضية وحصان الحلق والحلق.

وعلى مستوى الكبار، واصل البطل الأولمبي عمر العربي تألقه محققًا الميدالية الذهبية في نهائيات جهاز الحلق، بينما حصل عمر الشبكي على الميدالية الفضية في نهائيات جهاز حصان الحلق، إلى جانب الميدالية البرونزية في نهائيات جهاز الحلق. كما حقق محمد منتصر ميدالية ذهبية في نهائيات جهاز حصان الحلق، وأخرى برونزية في نهائيات جهاز الحركات الأرضية.

وفي منافسات الناشئات، حصدت جوزال الجارحي الميدالية الفضية في نهائيات جهاز حصان القفز، كما حققت ملك مقلد الميدالية الفضية في نهائيات جهاز المتوازي.

ونجحت تيا الميداني في التتويج بميداليتين، حيث أحرزت الذهبية في نهائيات جهاز المتوازي، والبرونزية في نهائيات جهاز حصان القفز، فيما حصلت سيرين أبو الهدى على الميدالية البرونزية في نهائيات جهاز حصان القفز.

وتضم قائمة منتخب مصر للرجال كلًا من: عمر العربي، محمد عفيفي، عمر الشبكي، مصطفى أحمد، ويحيى زكريا، فيما تضم قائمة منتخب السيدات: جنى محمود، جنى عبد السلام، جودي عبد الله، سيرين أبو الهدى، وكلودين سليمان. كما يضم منتخب الناشئين: عبد الله شعراوي، بلال الجزار، مازن السيد، محمد عبد القوي، ومعاذ أبو ورد، بينما تضم قائمة الناشئات: خديجة مظهر، مليكة أحمد، ملك مقلد، تيا الميداني، وجوزال الجارحي.

وترأست البعثة الدكتورة لمياء علي عبدالرحمن، نائب رئيس الاتحاد المصري للجمباز وعضو المكتب الاستشاري بالاتحاد الدولي.