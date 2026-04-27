حسام حسن مدرب منتخب مصر ينعى والد مصطفى رئيس الوزراء

تقدم حسام حسن ، المدير الفني للمنتخب الوطني ، بخالص التعازي إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وفاة والده اللواء كمال مدبولي.

وكتب حسام حسن عبر حسابه على فيسبوك: «⁨ ⁨ ينعي الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب والكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب ،السيد اللواء اركان حرب / كمال مدبولي .. احد ابطال حرب اكتوبر المجيدة ..ووالد الدكتور مصطفي مدبولي - رئيس مجلس الوزراء ..".

واضاف “سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. و إنا لله وإنا إليه راجعون⁩⁩”

توفى اللواء كمال مدبولي والد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة اليوم الإثنين بمسجد المشير طنطاوي، فيما يُقام العزاء غدًا الثلاثاء بالمسجد ذاته.