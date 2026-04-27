حسام حسن مدرب منتخب مصر ينعى والد مصطفى رئيس الوزراء

تقدم حسام حسن ، المدير الفني للمنتخب الوطني ، بخالص التعازي إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وفاة والده اللواء كمال مدبولي.
وكتب حسام حسن عبر حسابه على فيسبوك: « ينعي الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب والكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب ،السيد اللواء اركان حرب / كمال مدبولي .. احد ابطال حرب اكتوبر المجيدة ..ووالد الدكتور مصطفي مدبولي - رئيس مجلس الوزراء ..".
واضاف “سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. و إنا لله وإنا إليه راجعون”
توفى اللواء كمال مدبولي والد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة اليوم الإثنين بمسجد المشير طنطاوي، فيما يُقام العزاء غدًا الثلاثاء بالمسجد ذاته.