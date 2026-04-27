الغندور يثير الجدل بشأن مباراتي الزمالك وإنبي والأهلي وبيراميدز

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً للجماهير بشأن مباراتي الزمالك وإنبي والأهلي وبيراميدز.

وكتب الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "توقعاتكم لمباراتي الزمالك وإنبي/ الأهلي وبيراميدز".

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بتكليف الحكم الدولي محمود ناجي لإدارة مباراة الزمالك مع نظيره انبي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بلقب الدوري على ستاد القاهرة الدولي.

ويلتقي فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الإثنين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره فريق انبي في إطار منافسات المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري الممتاز.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وانبي في المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري الممتاز.

وسبق وأن أدار الحكم محمود ناجي 3 مباريات للزمالك هذا الموسم في حين أدار مباراة وحيدة للفريق البترولي هذا الموسم.