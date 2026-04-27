أزمة داخل الأهلي قبل القمة.. تهديدات الإيقاف تربك الحسابات

في أجواء مشحونة بالحسابات والضغوط داخل سباق الدوري المصري الممتاز يترقب الجهاز الفني للأهلي مواجهتين في غاية الأهمية أمام بيراميدز ثم الزمالك وسط مخاوف حقيقية من أزمة قد تربك حسابات الفريق قبل قمة البطولة.

ويخوض الأهلي مواجهة قوية أمام بيراميدز ضمن دورة حسم اللقب وسط مخاوف من حصول بعض اللاعبين على بطاقات صفراء قد تحرمهم من المشاركة في مباراة القمة المقبلة.

4 لاعبين مهددين بالايقاف

ويضم قائمة المهددين بالإيقاف 4 لاعبين هم: محمد هاني وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وأحمد نبيل كوكا، حيث يملك كل منهم بطاقتين صفراوين ما يجعل أي إنذار إضافي سببا مباشرا في غيابهم عن لقاء الزمالك.

ويتابع الجهاز الفني للأهلي الموقف عن كثب في ظل أهمية الحفاظ على القوام الأساسي للفريق قبل المواجهة المرتقبة خاصة أن مباريات المرحلة الحالية لا تحتمل فقدان عناصر مؤثرة في التشكيل.

تأتي هذه التطورات قبل أيام قليلة من قمة الدوري المصري التي قد تلعب دورا حاسما في تحديد ملامح المنافسة على اللقب بين الأهلي والزمالك وباقي المنافسين.

الأهلي يسعي للمنافسة الدوري

يسعى الأهلي بقيادة مدربه الدنماركي ييس توروب إلى مواصلة الانتصارات في الدوري من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب أو ضمان على الأقل المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل بالإضافة إلى تعويض خسارته أمام بيراميدز في المرحلة الأولى من المسابقة المحلية.

كان الفريق قد حقق فوزاً صعباً على سموحة بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية، وغاب الأهلي عن مباريات الجولة الثالثة، وحصل الفريق على راحة سلبية طويلة خاض خلالها الفريق مباراة ودية ضد فريق زد.

يدخل الأهلي اللقاء ولديه 44 نقطة وبفارق 5 نقاط كاملة عن الزمالك المتصدر، ويغيب عن صفوف الأحمر في لقاء الليلة كل من حسين الشحات و محمد الشناوي للإيقاف، وكريم فؤاد ويوسف بلعمري للإصابة.

وشهدت تدريبات عقد الثلاثي محمد الشناوى، ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد هانى جلسة مع زملائهم طالبوا فيها بالتركيز الشديد وغلق أى أمر بعيدا عن مباراتى بيراميدز والزمالك.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي اللقاء بتشكيل يضم كل من مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد هاني وأليو ديانج ومحد علي بن رمضان ومروان عطية و أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وإمام عاشور و مروان عثمان وأشرف بن شرقي.