المتحدث باسم الخارجية الفرنسية: فرنسا منخرطة بشكل مباشر في الاتصالات المتعلقة بالتفاهم الأمريكي الإيراني

أكد باسكال كونفافرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أن باريس تشارك بصورة فاعلة في الاتصالات الجارية بشأن التفاهم المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق يسهم في معالجة التحديات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأوضح كونفافرو، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن فرنسا انخرطت في المحادثات مع مختلف الأطراف المعنية، سواء الجانب الأمريكي أو الإيراني، مشيراً إلى أن الجهود الدبلوماسية امتدت إلى اجتماعات دولية شملت مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي، إلى جانب التنسيق مع عدد من دول المنطقة.

وشدد المتحدث الفرنسي على أهمية تجنب أي تصعيد جديد في المنطقة، مؤكداً أن باريس دعت منذ بداية الأزمة إلى الحلول السلمية وبناء الثقة بين الأطراف، كما أشار إلى الجهود الدولية الرامية إلى ضمان أمن الملاحة البحرية وحركة السفن في مضيق هرمز.

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