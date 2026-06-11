مصادر: الولايات المتحدة وإيران تتنازعان على الأموال المجمدة

أفادت ثلاثة مصادر إيرانية ومسؤول أوروبي لوكالة رويترز يوم الخميس، بتكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق مؤقت لإنهاء الأعمال العدائية بين إيران والولايات المتحدة، وذلك على الرغم من الضربات التي شنتها أمريكا على إيران، حيث يناقش الطرفان المتحاربان كيفية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

وأوضحت المصادر أن إيران والولايات المتحدة ما زالتا تتبادلان الرسائل بشأن تفاصيل مذكرة تفاهم وسط المواجهة المستمرة بين طهران وواشنطن.

وأشارت المصادر الإيرانية إلى التوصل إلى تفاهم سياسي، لكن لا تزال هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى مناقشة تفصيلية، بما في ذلك آلية الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من عائدات النفط الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية.

وقال أحد المصادر الإيرانية: "تريد إيران الإفراج عن ما بين 6 و12 مليار دولار من أموالها المجمدة إلى طهران، بينما تريد واشنطن الإفراج عن الأموال على مراحل لتوفير المساعدات الإنسانية وترفض إعادتها إلى إيران بشكل كامل".

وقال مسؤول أوروبي رفيع المستوى: "تركز المحادثات حاليًا بدقة على التفاصيل الفنية والمبلغ المالي - باختصار، مستوى السيولة المتاحة لإيران".

أفادت مصادر إيرانية بأن أولوية المؤسسة الدينية، حفاظاً على بقائها، ليست التوصل إلى تسوية شاملة، بل إلى إطار عمل يُعيد للبلاد هامشاً من الهدوء عبر الإفراج عن أصولها المجمدة وإنهاء الحرب.